Лего ишқибози Renault 5 моделини яратди: Энди уни сотиб олиш мумкин бўлади

·65·Авто
Лего ишқибози Renault 5 моделини яратди: Энди уни сотиб олиш мумкин бўлади

Лего ишқибози Даве Коллинс томонидан яратилган Renault 5 Турбо 3E моделининг ажойиб нусхаси тез орада дўкон пештахталаридан жой олиши мумкин. Ушбу лойиҳа конструктор ишлаб чиқарувчиси томонидан тасдиқланишнинг муҳим босқичидан муваффақиятли ўтди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Коллинс ўз моделини апрель ойида Лего Идеас платформасига тақдим этган эди. Бу майдонча мухлисларга ўз ишланмаларини жойлаштириш ва уларни ҳақиқий тўпламга айлантириш имкониятини беради. Лойиҳа эълон қилинганидан кўп ўтмай, Renault УК бўлинмасининг қўллаб-қувватлашига сазовор бўлди.

Ҳозирги кунга келиб, ушбу модел 10 000 дан ортиқ фойдаланувчи овозини тўплашга улгурди. Бу эса лойиҳанинг навбатдаги босқичга ўтганини англатади — энди Лего мутахассислари уни кўриб чиқиб, серияли ишлаб чиқариш бўйича якуний қарорни қабул қиладилар.

ЛегоRenault 5АвтомобилКонструкторRenault Турбо
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Вестфиелд брендининг янги эгаси Германияда завод очишни режалаштирмоқдаБугун, 06:00Леапмотор Б05: 480 км масофа ва ҳамёнбоп нархда янги электромобилБугун, 05:57Stellantis ва ЖЛР ҳамкорлиги: АҚШ бозоридаги янги стратегияБугун, 04:58Ўзбекистонда тўрт ойда қайси автомобиль энг кўп ишлаб чиқарилди?Бугун, 04:49Мутлақо янги Audi Қ7 11 йилдан сўнг илк бор намойиш этилдиБугун, 04:25Lada Нива Травел модели Lada Вестанинг энг кучли двигателига эга бўлдиБугун, 23:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Hongqi Гуоя: Mercedes-Maybach С-Класс га рақобатчи бўлган ҳашаматли седан
Россияда RAM пикапларига талаб кескин ошди: Савдо ҳажми 121 фоизга ўсди