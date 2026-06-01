Лего ишқибози Renault 5 моделини яратди: Энди уни сотиб олиш мумкин бўлади
Лего ишқибози Даве Коллинс томонидан яратилган Renault 5 Турбо 3E моделининг ажойиб нусхаси тез орада дўкон пештахталаридан жой олиши мумкин. Ушбу лойиҳа конструктор ишлаб чиқарувчиси томонидан тасдиқланишнинг муҳим босқичидан муваффақиятли ўтди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Коллинс ўз моделини апрель ойида Лего Идеас платформасига тақдим этган эди. Бу майдонча мухлисларга ўз ишланмаларини жойлаштириш ва уларни ҳақиқий тўпламга айлантириш имкониятини беради. Лойиҳа эълон қилинганидан кўп ўтмай, Renault УК бўлинмасининг қўллаб-қувватлашига сазовор бўлди.
Ҳозирги кунга келиб, ушбу модел 10 000 дан ортиқ фойдаланувчи овозини тўплашга улгурди. Бу эса лойиҳанинг навбатдаги босқичга ўтганини англатади — энди Лего мутахассислари уни кўриб чиқиб, серияли ишлаб чиқариш бўйича якуний қарорни қабул қиладилар.
…