Гвардиола ҳозирча футболга қайтишни истамаётган кўринади...
“Манчестер Сити”даги узоқ ва сермазмун фаолиятини якунлаган Пеп Гвардиола яқин вақт ичида яна мураббийлик ишига қайтишни режалаштирмаяпти. Испаниялик мутахассис ҳозирча янги клуб билан музокара олиб боришга қизиқмаётгани айтилмоқда.
The Mirror нашри хабарига кўра, “Интер Майами” ҳаммуаллифи Дэвид Бекҳэм Гвардиолани клуб бош мураббийлигига таклиф қилиш вариантини кўриб чиққан. МЛСда иштирок этувчи жамоа Хавиер Маскерано кетганидан кейин машҳур испаниялик мутахассисни лойиҳа марказига олиб келишни хоҳлаган.
Бу режа “Интер Майами” учун жуда катта қадам бўлиши мумкин эди. Чунки Пеп Гвардиола замонавий футболнинг энг таъсирли мураббийларидан бири ҳисобланади. У “Барселона”, “Бавария” ва “Манчестер Сити”даги фаолияти давомида ўз ўйин фалсафаси, тўп назоратига асосланган услуби ва тактик янгиликлари билан бутун футболга таъсир ўтказган.
Манбага кўра, “Интер Майами” раҳбарияти Шимолий Америкада бўлиб ўтадиган 2026 йилги Жаҳон чемпионати вақтида Гвардиола билан эҳтимолий ҳамкорликни муҳокама қилишни режалаштирган. Бу давр клуб учун ҳам, бутун минтақа футболи учун ҳам катта эътибор марказида бўлади. Шунинг учун Бекҳэм жамоаси Пеп каби мутахассис орқали ўз лойиҳасини янада юқори даражага олиб чиқишни истаган бўлиши мумкин.
Бироқ Гвардиола ҳозирча бундай музокараларга қизиқиш билдирмаяпти. Хабарларга қараганда, у “Манчестер Сити”даги 10 йиллик фаолиятидан кейин узоқроқ танаффус қилишни истамоқда. Бу қарорни тушуниш мумкин. Чунки Пеп сўнгги йилларда доимий босим, катта ўйинлар, совринлар учун кураш ва юқори талаблар ичида яшади.
“Манчестер Сити”даги даври Гвардиола учун жуда сермаҳсул бўлди. У клубни янги босқичга олиб чиқди, жамоага аниқ ўйин услубини сингдирди ва Англия футболида мутлақ устунлик даврини шакллантирди. Аммо бундай даражада ишлаш катта энергия, диққат ва руҳий куч талаб қилади.
Шу боис испаниялик мутахассис ҳозир ўз вақтини оиласига бағишлашни истамоқда. У футболдан бир муддат четда туриб, шахсий ҳаётига кўпроқ эътибор қаратиш, тинч муҳитда дам олиш ва кейинги қадамлар ҳақида шошилмасдан ўйлаш ниятида.
Гвардиоланинг бундай қарори футбол мухлислари учун бироз кутилмаган туюлиши мумкин. Чунки Пеп каби мураббийлар доим катта клублар эътиборида бўлади. У қайси жамоа билан боғланмасин, дарҳол сарлавҳалар пайдо бўлади. “Интер Майами” варианти ҳам шулардан бири бўлди.
Айниқса, Дэвид Бекҳэм бошчилигидаги лойиҳа сўнгги йилларда жаҳон футболида алоҳида қизиқиш уйғотмоқда. МЛСдаги клуб катта юлдузлар ва машҳур номлар орқали ўз брендини кучайтиришга ҳаракат қилмоқда. Гвардиола эса бу лойиҳа учун идеал мураббийлардан бири сифатида кўрилгани табиий.
Аммо Пепнинг ҳозирги кайфияти бошқача. У янги жамоа, янги босим ва янги лойиҳага шошилмаяпти. Футбол тили билан айтганда, Гвардиола ҳозир “пауза тугмаси”ни босган. Бу эса унинг фаолиятидаги кейинги босқич янада пухта ва ўйланган ҳолда танланишини англатиши мумкин.
Шу билан бирга, Гвардиоланинг мураббийликдан бутунлай кетиши ҳақида гапиришга ҳали эрта. Унинг тажрибаси, ғоялари ва футболга таъсири ҳали кўп клублар учун жуда қадрли. Аммо ҳозирча у ўзини янги ишга тайёр деб ҳис қилмаётган кўринади.
“Интер Майами” эса бошқа вариантларни кўриб чиқишига тўғри келади. Маскерано кетганидан кейин клубга янги мураббий керак бўлади, аммо Гвардиола билан боғлиқ режа ҳозирча амалга ошиши қийин кўринмоқда.
Пеп учун эса бу танаффус табиий нафас ростлаш даври бўлиши мумкин. Замонавий футболда мураббийлар ҳам футболчилар каби чарчайди, босимни ҳис қилади ва баъзан ўзини қайта тиклашга эҳтиёж сезади. Гвардиола каби максималист инсон учун бу айниқса муҳим.
Энди мухлислар бир саволга жавоб кутишади: Пеп қачон ва қаерда яна ишга қайтади? Ҳозирча аниқ жавоб йўқ. Аммо бир нарса равшан — у қайтса, бу оддий хабар бўлмайди. Футбол олами яна бир катта боб бошланишини кузатади.
…