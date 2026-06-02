Криштиану Роналду Португалия терма жамоаси йиғинига етиб келди

·641·Спорт
Криштиану Роналду Португалия терма жамоаси йиғинига етиб келди

Футбол оламининг тирик афсонаси, Саудия Арабистонининг «Ан-Наср» клуби ҳамда Португалия миллий терма жамоаси сардори Криштиану Роналду яна бир бор диққат марказида. Тажрибали ҳужумчи океан ортида старт оладиган ЖЧ-2026 мусобақаси олдидан ўз мамлакати бош жамоаси ихтиёрига етиб борганини ижтимоий тармоқлардаги расмий саҳифалари орқали мухлисларга маълум қилди.

Канада, АҚШ ва Мексика яшил майдонлари мезбонлик қилувчи дунё биринчилигига жиддий шайлик кўраётган Роналду миллий жамоа либосидаги янги суратини жойлаб, унинг остига ҳаяжонли тарзда: «Миссия — мундиал бошланди!» дея изоҳ қолдирди.

Айни пайтда 41 ёшни қаршилаган бўлса-да, ҳамон аъло даражадаги спорт формасида бўлган машҳур форвард Португалия терма жамоаси бош мураббийи Роберто Мартинес томонидан ЖЧ-2026 учун тузилган якуний қайдномадан муносиб равишда жой олди. Эътиборли жиҳати шундаки, ушбу мусобақа португалиялик юлдуз фаолиятидаги кетма-кет олтинчи жаҳон чемпионати сифатида тарихга киради ва бу футбол оламида мисли кўрилмаган мутлақ рекорддир.

Тарихий кўрсаткич: Эслатиб ўтамиз, Криштиану Роналду миллий терма жамоалар миқёсида дунё бўйича энг кўп гол урган афсонавий тўпурар ҳисобланади. У португаллар либосида шу кунгача жами 226 та расмий учрашувда майдонга тушиб, рақиблар дарвозасини нақд 143 маротаба аниқ нишонга олишга муваффақ бўлган.

Бўлажак дунё биринчилиги юртимиз мухлислари учун ҳам икки карра қизиқарли ва ҳаяжонли кечиши аниқ. Сабаби, Роберто Мартинес шогирдлари мусобақанинг «К» гуруҳида плей-офф йўлланмаси учун Конго ДР, Колумбия ҳамда тарихда илк бор мундиалга йўл олган Ўзбекистон миллий терма жамоасига қарши майдонга тушишади. Демак, эртага ҳамюртларимизнинг афсонавий Роналдуга қарши қандай тўп суришини ўз кўзимиз билан кўриш бахтига муяссар бўламиз!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ромелу Лукаку Белгия сафида ўзининг 90-голини урдиБугун, 08:19Боруссия Дортмунд Серу Гирассини олиб қолиш учун янги юлдуз сотиб оладиБугун, 08:17Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди