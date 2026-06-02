Криштиану Роналду Португалия терма жамоаси йиғинига етиб келди
Футбол оламининг тирик афсонаси, Саудия Арабистонининг «Ан-Наср» клуби ҳамда Португалия миллий терма жамоаси сардори Криштиану Роналду яна бир бор диққат марказида. Тажрибали ҳужумчи океан ортида старт оладиган ЖЧ-2026 мусобақаси олдидан ўз мамлакати бош жамоаси ихтиёрига етиб борганини ижтимоий тармоқлардаги расмий саҳифалари орқали мухлисларга маълум қилди.
Канада, АҚШ ва Мексика яшил майдонлари мезбонлик қилувчи дунё биринчилигига жиддий шайлик кўраётган Роналду миллий жамоа либосидаги янги суратини жойлаб, унинг остига ҳаяжонли тарзда: «Миссия — мундиал бошланди!» дея изоҳ қолдирди.
Айни пайтда 41 ёшни қаршилаган бўлса-да, ҳамон аъло даражадаги спорт формасида бўлган машҳур форвард Португалия терма жамоаси бош мураббийи Роберто Мартинес томонидан ЖЧ-2026 учун тузилган якуний қайдномадан муносиб равишда жой олди. Эътиборли жиҳати шундаки, ушбу мусобақа португалиялик юлдуз фаолиятидаги кетма-кет олтинчи жаҳон чемпионати сифатида тарихга киради ва бу футбол оламида мисли кўрилмаган мутлақ рекорддир.
Тарихий кўрсаткич: Эслатиб ўтамиз, Криштиану Роналду миллий терма жамоалар миқёсида дунё бўйича энг кўп гол урган афсонавий тўпурар ҳисобланади. У португаллар либосида шу кунгача жами 226 та расмий учрашувда майдонга тушиб, рақиблар дарвозасини нақд 143 маротаба аниқ нишонга олишга муваффақ бўлган.
Бўлажак дунё биринчилиги юртимиз мухлислари учун ҳам икки карра қизиқарли ва ҳаяжонли кечиши аниқ. Сабаби, Роберто Мартинес шогирдлари мусобақанинг «К» гуруҳида плей-офф йўлланмаси учун Конго ДР, Колумбия ҳамда тарихда илк бор мундиалга йўл олган Ўзбекистон миллий терма жамоасига қарши майдонга тушишади. Демак, эртага ҳамюртларимизнинг афсонавий Роналдуга қарши қандай тўп суришини ўз кўзимиз билан кўриш бахтига муяссар бўламиз!
…