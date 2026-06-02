Hyundai Tucson yangi versiyalarga ega boʻldi: Gibrid va old uzatmali modifikatsiyalar

·265·Avto
Hyundai Tucson yangi versiyalarga ega boʻldi: Gibrid va old uzatmali modifikatsiyalar

Hyundai Amerika bozorida Tucson gibrid krossoverlari qatorini kengaytirdi. Xaridorlarga bir vaqtning oʻzida ikkita yangilik taklif etildi: qora dekorga ega zamonaviy Night AWD versiyasi va hamyonbop old uzatmali gibrid variantlar. 2026-yilgi Hyundai Tucson Hybrid Night AWD ushbu yangilanishning asosiy qahramoniga aylandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi komplektatsiya yuqori darajadagi Limited versiyasiga asoslangan boʻlib, oʻzining tajovuzkor tashqi koʻrinishi bilan ajralib turadi. Krossover qoraytirilgan radiator panjarasi, qora rangdagi koʻzgular korpusi, oyna moltinglari, emblemalar va 19 dyuymli gʻildirak disklariga ega boʻldi. Ichki qismdagi qora shift qoplamasi ushbu uslubni toʻldirib turadi.

Jihozlanish darajasiga koʻra, Night versiyasi deyarli Tucson Hybrid Limited bilan bir xil. Uning tarkibiga 12,3 dyuymli raqamli asboblar paneli, xuddi shunday oʻlchamdagi multimedia tizimi, panoramali tom, kontaktsiz ochiladigan yukxona eshigi, akustik old oyna, charm oʻrindiqlarni isitish va ventilyatsiya qilish tizimi, shuningdek, sakkizta dinamikli Bose audiotizimi kiradi.

Tucson Hybrid Night AWD narxi yetkazib berish xarajatlari bilan birga 44 175 dollardan boshlanadi, bu Limited versiyasidan taxminan 500 dollarga qimmatroqdir. Shu bilan birga, Hyundai gibrid Tucson modelini yanada arzonroq qildi. Endilikda qatorda toʻliq uzatmali modifikatsiyalardan arzonroq boʻlgan old uzatmali SE Hybrid va SEL Hybrid versiyalari paydo boʻldi.

Boshlangʻich Tucson Hybrid SE old uzatmali varianti 32 550 dollar etib belgilandi, bu toʻliq uzatmali versiyadan 1 500 dollar arzonroqdir. Tucson Hybrid SEL FWD narxi esa 34 000 dollardan boshlanadi, bu ham toʻliq uzatmali analogiga nisbatan 1 500 dollarlik tejamkorlikni anglatadi.

HyundaiTucsonKrossoverGibridAvtomobil
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Volga brendi mahalliylashtirish uchun 60 milliard rubl investitsiya kiritadiBugun, 13:56Yangi Lada Iskra TMS taqdim etildi: 218 ot kuchi va sekvental uzatmalar qutisiBugun, 12:54Toyota Highlander muqobili GAC S9 Rossiyada 6,8 mln rubldan sotiladiBugun, 11:58Eng yaxshi elektromobil: Sizga yetishmayotgan oʻsha modelBugun, 10:58Fiat Grizzly krossoveri Grande Panda modelining katta akasi sifatida taqdim etildiBugun, 10:58Lada Azimut krossoveri PMEF-2026 koʻrgazmasida namoyish etildiBugun, 10:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Hongqi Guoya: Mercedes-Maybach S-Class ga raqobatchi bo‘lgan hashamatli sedan
Rossiyada RAM pikaplariga talab keskin oshdi: Savdo hajmi 121 foizga oʻsdi