Hyundai Tucson yangi versiyalarga ega boʻldi: Gibrid va old uzatmali modifikatsiyalar
Hyundai Amerika bozorida Tucson gibrid krossoverlari qatorini kengaytirdi. Xaridorlarga bir vaqtning oʻzida ikkita yangilik taklif etildi: qora dekorga ega zamonaviy Night AWD versiyasi va hamyonbop old uzatmali gibrid variantlar. 2026-yilgi Hyundai Tucson Hybrid Night AWD ushbu yangilanishning asosiy qahramoniga aylandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi komplektatsiya yuqori darajadagi Limited versiyasiga asoslangan boʻlib, oʻzining tajovuzkor tashqi koʻrinishi bilan ajralib turadi. Krossover qoraytirilgan radiator panjarasi, qora rangdagi koʻzgular korpusi, oyna moltinglari, emblemalar va 19 dyuymli gʻildirak disklariga ega boʻldi. Ichki qismdagi qora shift qoplamasi ushbu uslubni toʻldirib turadi.
Jihozlanish darajasiga koʻra, Night versiyasi deyarli Tucson Hybrid Limited bilan bir xil. Uning tarkibiga 12,3 dyuymli raqamli asboblar paneli, xuddi shunday oʻlchamdagi multimedia tizimi, panoramali tom, kontaktsiz ochiladigan yukxona eshigi, akustik old oyna, charm oʻrindiqlarni isitish va ventilyatsiya qilish tizimi, shuningdek, sakkizta dinamikli Bose audiotizimi kiradi.
Tucson Hybrid Night AWD narxi yetkazib berish xarajatlari bilan birga 44 175 dollardan boshlanadi, bu Limited versiyasidan taxminan 500 dollarga qimmatroqdir. Shu bilan birga, Hyundai gibrid Tucson modelini yanada arzonroq qildi. Endilikda qatorda toʻliq uzatmali modifikatsiyalardan arzonroq boʻlgan old uzatmali SE Hybrid va SEL Hybrid versiyalari paydo boʻldi.
Boshlangʻich Tucson Hybrid SE old uzatmali varianti 32 550 dollar etib belgilandi, bu toʻliq uzatmali versiyadan 1 500 dollar arzonroqdir. Tucson Hybrid SEL FWD narxi esa 34 000 dollardan boshlanadi, bu ham toʻliq uzatmali analogiga nisbatan 1 500 dollarlik tejamkorlikni anglatadi.
…