Норвегия ва Туркия терма жамоалари йирик ғалабаларни қўлга киритишди
Дунё нигоҳи қадалган футбол бўйича ЖЧ-2026 старти яқинлашгани сари, миллий терма жамоалар иштирокидаги қизғин назорат баҳслари футбол мухлисларига ҳақиқий байрам кайфиятини улашмоқда. Кеча оқшомда ҳам Европанинг бир қатор кучли жамоалари бўлажак йирик мусобақа олдидан ўз кучларини синовдан ўтказишди.
Хусусан, Скандинавия дербисида Норвегия миллий терма жамоаси ўз майдони — Осло шаҳрида принципиал рақиб ҳисобланган Швеция вакилларини қабул қилди. Учрашувда мезбонларнинг мутлақ устунлиги кузатилди ва баҳс 3:1 ҳисобида норвегияликларнинг ишончли ғалабаси билан якун топди. Норвегияликлар сафида ҳужумчи Йорген Странн Ларсен сермаҳсуллик кўрсатиб, дублга эришган бўлса, яна бир гол иқтидорли яримҳимоячи Антонио Нуса номига расмийлаштирилди. Шведларнинг ягона жавоб тўпини эса уларнинг етакчи форварди Александр Исак рақиб дарвозасига жойлаб қўйди.
Яна бир ҳаяжонли учрашувда Туркия миллий терма жамоаси Шимолий Македония вакилларига қарши майдонга тушди. Турк "султонлари" бутун ўйин давомида рақибга ҳеч қандай имконият қолдиришмади ва йирик — 4:0 ҳисобидаги мағлубиятга учратишди. Винченцо Монтелла шогирдлари сафида Оркун Кёкчю, Каан Узун, Арда Гюлер ва Бариш Йилмазлар рақиб посбонини ожиз қолдириб, ўз ҳисобларига гол ёздириб қўйишди.
Қуйида бўлиб ўтган ушбу қизиқарли назорат баҳсларининг батафсил баённомаси билан танишишингиз мумкин:
Назорат учрашувлари
Норвегия — Швеция 3:1
Голлар: Странн Ларсен 9, 37, Антонио Нуса 18 — Александр Исак 76.
Туркия — Шимолий Македония 4:0
Голлар: Оркун Кёкчю 2, Каан Узун 16, Арда Гюлер 53, Бариш Йилмаз 70.
Умумий хулоса: Мазкур назорат ўйинлари шуни кўрсатдики, Норвегия ва Туркия терма жамоалари бўлажак жаҳон чемпионати олдидан анча сермаҳсул ва жанговар ҳолатга кириб улгуришган. Ҳужум чизиғидаги бундай фаоллик мундиал баҳсларида ҳам ушбу жамоаларнинг рақибларига жиддий бош оғриғи бўлишидан далолат беради. Бўлажак расмий учрашувларда иккала терма жамоага ҳам омад ёр бўлишини тилаймиз!
…