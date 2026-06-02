Норвегия ва Туркия терма жамоалари йирик ғалабаларни қўлга киритишди

·180·Спорт
Норвегия ва Туркия терма жамоалари йирик ғалабаларни қўлга киритишди

Дунё нигоҳи қадалган футбол бўйича ЖЧ-2026 старти яқинлашгани сари, миллий терма жамоалар иштирокидаги қизғин назорат баҳслари футбол мухлисларига ҳақиқий байрам кайфиятини улашмоқда. Кеча оқшомда ҳам Европанинг бир қатор кучли жамоалари бўлажак йирик мусобақа олдидан ўз кучларини синовдан ўтказишди.

Хусусан, Скандинавия дербисида Норвегия миллий терма жамоаси ўз майдони — Осло шаҳрида принципиал рақиб ҳисобланган Швеция вакилларини қабул қилди. Учрашувда мезбонларнинг мутлақ устунлиги кузатилди ва баҳс 3:1 ҳисобида норвегияликларнинг ишончли ғалабаси билан якун топди. Норвегияликлар сафида ҳужумчи Йорген Странн Ларсен сермаҳсуллик кўрсатиб, дублга эришган бўлса, яна бир гол иқтидорли яримҳимоячи Антонио Нуса номига расмийлаштирилди. Шведларнинг ягона жавоб тўпини эса уларнинг етакчи форварди Александр Исак рақиб дарвозасига жойлаб қўйди.

Яна бир ҳаяжонли учрашувда Туркия миллий терма жамоаси Шимолий Македония вакилларига қарши майдонга тушди. Турк "султонлари" бутун ўйин давомида рақибга ҳеч қандай имконият қолдиришмади ва йирик — 4:0 ҳисобидаги мағлубиятга учратишди. Винченцо Монтелла шогирдлари сафида Оркун Кёкчю, Каан Узун, Арда Гюлер ва Бариш Йилмазлар рақиб посбонини ожиз қолдириб, ўз ҳисобларига гол ёздириб қўйишди.

Қуйида бўлиб ўтган ушбу қизиқарли назорат баҳсларининг батафсил баённомаси билан танишишингиз мумкин:

Назорат учрашувлари

Норвегия — Швеция 3:1

  • Голлар: Странн Ларсен 9, 37, Антонио Нуса 18 — Александр Исак 76.

Туркия — Шимолий Македония 4:0

  • Голлар: Оркун Кёкчю 2, Каан Узун 16, Арда Гюлер 53, Бариш Йилмаз 70.

Умумий хулоса: Мазкур назорат ўйинлари шуни кўрсатдики, Норвегия ва Туркия терма жамоалари бўлажак жаҳон чемпионати олдидан анча сермаҳсул ва жанговар ҳолатга кириб улгуришган. Ҳужум чизиғидаги бундай фаоллик мундиал баҳсларида ҳам ушбу жамоаларнинг рақибларига жиддий бош оғриғи бўлишидан далолат беради. Бўлажак расмий учрашувларда иккала терма жамоага ҳам омад ёр бўлишини тилаймиз!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34Ламине Ямал жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 07:19Томас Тухел ЖЧ-2026 учун Гордонни Рэшфорддан устун кўриши керакБугун, 07:15Андони Ираола «Ливерпуль» клуби билан икки йиллик шартнома имзолайдиБугун, 07:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди