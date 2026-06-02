Ўзбекистон терма жамоаси Канадага қарши баҳсда мағлубиятга учради
Тарихда илк бор старт оладиган Жаҳон чемпионати финал босқичига жиддий ҳозирлик кўраётган Ўзбекистон миллий терма жамоаси океан ортида ўзининг дастлабки синов-назорат учрашувини ўтказди. Италиялик машҳур мутахассис Фабио Каннаваро бошчилигидаги вакилларимиз Шимолий Американинг кучли вакили — Канада терма жамоасига қарши майдонга тушишди.
Шиддатли ва курашларга бой ўтган мазкур баҳсда ҳамюртларимиз рақибга 0:2 ҳисобида имкониятни бой бериб қўйишди. Биринчи бўлимда ҳар икки жамоа таркибида кескинлик кузатилган бўлса-да, ҳисоб очилмади. Иккинчи бўлимда эса мезбонлар вазиятлардан унумли фойдаланишди — ўйиннинг 58-дақиқасида Жонатан Осорио канадаликларни олдинга олиб чиққан бўлса, учрашувга қўшиб берилган дақиқаларда (90+1') Жайден Нелсон орадаги фарқни иккитага ошириб, баҳсга якуний нуқтани қўйди.
Қайд этиш лозимки, учрашув давомида вакилларимиз ҳисобни тенглаштириш ва рақиб дарвозасини ишғол этиш учун бир нечта ўта хавфли вазиятлар яратишди, бироқ якуний зарбада аниқлик етишмади.
Қуйида ушбу қизиқарли назорат баҳсининг батафсил баённомаси ва жамоаларнинг тўлиқ таркиблари билан танишишингиз мумкин:
Ўртоқлик учрашуви
Канада — Ўзбекистон 2:0
Голлар: Жонатан Осорио 58, Жайден Нелсон 90+1.
Канада: Максим Крепау (Дайне Ст. Клаир, 46), Алистаир Жонстон (Тани Олувасейи, 46), Стефен Эустакуио (Жонатан Осорио, 46), Исмаел Коне (Натҳан Салиба, 46), Сайл Ларин (Ралф Присо, 46), Жонатан Давид (Промисе Давид, 70), Лиам Миллар (Жайден Нелсон, 46), Дерек Корнелиус (Алфие Жонес, 70), Моисе Бомбито (Лук Де Фоугероллес, 31), Тажон Бучанан (Матеу Чоиниере, 46), Ричи Ларея (Нико Сигур, 31).
Ўзбекистон: Абдувоҳид Неъматов, Абдуқодир Ҳусанов, Фарруҳ Сайфиев (Игорь Сергеев, 84), Рустам Ашурматов, Отабек Шукуров (Акмал Мозговой, 70), Одил Ҳамробеков (Шерзод Эсанов, 84), Остон Ўрунов (Азиз Амонов, 70), Шерзод Насруллаев, Элдор Шомуродов, Абдулла Абдуллаев (Жаҳонгир Ўрозов, 70), Азиз Ғаниев (Аббосбек Файзуллаев, 22).
Огоҳлантиришлар: Азизжон Ғаниев (2), Фарруҳ Сайфиев (9) — Лиам Миллар (40), Дерек Корнелиус (43).
Келгуси режалар: Гарчи илк назорат учрашувида мағлубият кузатилган бўлса-да, бу каби кучли рақиблар билан ўйинлар мураббийлар штабига камчиликлар устида ишлаш ва таркибни мундиалга янада чидамли тарзда шакллантириш учун жуда муҳим хулосаларни беради. Терма жамоамиз навбатдаги жиддий имтиҳонни жорий йилнинг 8 июнь куни дунё грандларидан бири — Нидерландия миллий терма жамоасига қарши ўтказади. Вакилларимизга бўлажак учрашувда чиройли ўйин ва зафарлар тилаб қоламиз!
…