Бавария кутилмаган трансферни амалга ошириши мумкин

·74·Спорт
Бавария кутилмаган трансферни амалга ошириши мумкин

Мюнхеннинг Бавария клуби шу ёзда кутилмаган трансферни амалга оширишга яқин турибди. Таниқли инсайдер Fabrizio Romano берган маълумотларга кўра, Антонй Гордон трансфери муваффақиятсизликка учрагач, немис гранди PSV жамоаси ҳужумчиси Исмаел Саибари номзодига эътибор қаратган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Хабарларга кўра, Бавария ва Саибари ўртасида музокаралар аллақачон бошланган. Марокашлик футболчи шу ёзда Мюнхен клубига қўшилишга катта қизиқиш билдирмоқда. Ҳозирда футболчи PSV раҳбарияти томонидан белгиланадиган трансфер нархини кутмоқда. Исмаел Саибари учун курашда Бавария билан бир қаторда Галатасарой ва Пари Сен-Жермен клублари ҳам иштирок этмоқда.

Бавария раҳбарияти ҳужум чизиғини кучайтириш учун универсал футболчи қидирмоқда. Улар ҳам қанотларда, ҳам марказда Гарри Кейн ўрнини боса оладиган ўйинчига эҳтиёж сезишмоқда. Аввалроқ ушбу ролга асосий номзод сифатида кўрилган Антонй Гордон 80 миллион евро эвазига Барселона сафига ўтишни маъқул кўрди.

Исмаел Саибари ўзининг техникаси, динамикаси ва гол сезиш қобилияти билан Бавария спорт директори Max Эберл эътиборини тортган. Январ ойи охирида Чемпионлар лигаси гуруҳ босқичи доирасида PSV ва Бавария ўртасидаги ўйинда айнан Саибари мюнхенликлар дарвозасига гол уриб, ҳисобни тенглаштирган эди.

БаварияPSVТрансферИсмаел СаибариЧемпионлар Лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34Ламине Ямал жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 07:19Томас Тухел ЖЧ-2026 учун Гордонни Рэшфорддан устун кўриши керакБугун, 07:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди