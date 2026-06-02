Stellantis: Yangi modellar shunchaki logotip oʻzgartirilgan nusxalar boʻlmaydi

·118·Avto
Stellantis: Yangi modellar shunchaki logotip oʻzgartirilgan nusxalar boʻlmaydi

Stellantis konsernining Yevropa boʻlimi rahbari Emanuele Cappellano kompaniya tarkibidagi 14 ta brend, jumladan Alfa Romeo, Citroën va Peugeot oʻrtasidagi farqlar yanada yaqqolroq boʻlishini maʼlum qildi. Kompaniya eʼlon qilgan 52 milliard funt sterlinglik transformatsiya rejasi doirasida 110 ta yangi model ishlab chiqarilishi koʻzda tutilgan. Garchi bu avtomobillar umumiy platforma va texnologiyalarga asoslansa-da, ular bir-biridan dizayni va xarakteri bilan tubdan ajralib turadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Investitsiyalarning 70 foizi toʻrtta asosiy global brend — Fiat, Jeep, Peugeot va Ram markalariga yoʻnaltiriladi. Stellantis yangi STLA One arxitekturasini joriy etmoqda, bu platforma kelajakdagi aksariyat elektromobillar uchun asos boʻladi. Cappellano xonimning taʼkidlashicha, global brend maqomi faqatgina yangi texnologiyalarni birinchi boʻlib qoʻllash huquqini beradi, qolgan brendlar esa oʻziga xos xususiyatlarini saqlab qoladi.

Masalan, B va C segmentidagi yangi STLA One platformasi, STLA Brain dasturiy taʼminoti va steer-by-wire (elektron boshqaruv) tizimi birinchi boʻlib Peugeot modellarida debyut qiladi. Shundan soʻng, xuddi shu texnologiyalar asosida Alfa Romeo yoki Jeep modellari yaratiladi, biroq ular shunchaki Peugeot nusxasi (rebadging) boʻlmaydi. Har bir brend uchun alohida kuzov shakli, dizayn va brendga xos atributlar ishlab chiqiladi.

Kompaniya rahbariyati asosiy eʼtiborni kapitalni oqilona taqsimlashga qaratmoqda. Cappellano soʻzlariga koʻra, STLA One platformasi mavjud STLA Medium platformasining davomi emas, balki mutlaqo yangi ishlanmadir. Elektromobillar bozorida raqobatbardosh boʻlishning yagona yoʻli — bu maxsus, faqat elektr dvigatellar uchun moʻljallangan (native EV) platformaga ega boʻlishdir.

StellantisElektromobilAvtosanoatPeugeotAlfa Romeo
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Volga brendi mahalliylashtirish uchun 60 milliard rubl investitsiya kiritadiBugun, 13:56Yangi Lada Iskra TMS taqdim etildi: 218 ot kuchi va sekvental uzatmalar qutisiBugun, 12:54Toyota Highlander muqobili GAC S9 Rossiyada 6,8 mln rubldan sotiladiBugun, 11:58Eng yaxshi elektromobil: Sizga yetishmayotgan oʻsha modelBugun, 10:58Fiat Grizzly krossoveri Grande Panda modelining katta akasi sifatida taqdim etildiBugun, 10:58Lada Azimut krossoveri PMEF-2026 koʻrgazmasida namoyish etildiBugun, 10:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Hongqi Guoya: Mercedes-Maybach S-Class ga raqobatchi bo‘lgan hashamatli sedan
Rossiyada RAM pikaplariga talab keskin oshdi: Savdo hajmi 121 foizga oʻsdi