Stellantis: Yangi modellar shunchaki logotip oʻzgartirilgan nusxalar boʻlmaydi
Stellantis konsernining Yevropa boʻlimi rahbari Emanuele Cappellano kompaniya tarkibidagi 14 ta brend, jumladan Alfa Romeo, Citroën va Peugeot oʻrtasidagi farqlar yanada yaqqolroq boʻlishini maʼlum qildi. Kompaniya eʼlon qilgan 52 milliard funt sterlinglik transformatsiya rejasi doirasida 110 ta yangi model ishlab chiqarilishi koʻzda tutilgan. Garchi bu avtomobillar umumiy platforma va texnologiyalarga asoslansa-da, ular bir-biridan dizayni va xarakteri bilan tubdan ajralib turadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Investitsiyalarning 70 foizi toʻrtta asosiy global brend — Fiat, Jeep, Peugeot va Ram markalariga yoʻnaltiriladi. Stellantis yangi STLA One arxitekturasini joriy etmoqda, bu platforma kelajakdagi aksariyat elektromobillar uchun asos boʻladi. Cappellano xonimning taʼkidlashicha, global brend maqomi faqatgina yangi texnologiyalarni birinchi boʻlib qoʻllash huquqini beradi, qolgan brendlar esa oʻziga xos xususiyatlarini saqlab qoladi.
Masalan, B va C segmentidagi yangi STLA One platformasi, STLA Brain dasturiy taʼminoti va steer-by-wire (elektron boshqaruv) tizimi birinchi boʻlib Peugeot modellarida debyut qiladi. Shundan soʻng, xuddi shu texnologiyalar asosida Alfa Romeo yoki Jeep modellari yaratiladi, biroq ular shunchaki Peugeot nusxasi (rebadging) boʻlmaydi. Har bir brend uchun alohida kuzov shakli, dizayn va brendga xos atributlar ishlab chiqiladi.
Kompaniya rahbariyati asosiy eʼtiborni kapitalni oqilona taqsimlashga qaratmoqda. Cappellano soʻzlariga koʻra, STLA One platformasi mavjud STLA Medium platformasining davomi emas, balki mutlaqo yangi ishlanmadir. Elektromobillar bozorida raqobatbardosh boʻlishning yagona yoʻli — bu maxsus, faqat elektr dvigatellar uchun moʻljallangan (native EV) platformaga ega boʻlishdir.
…