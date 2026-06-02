Ўсмир 9 қаватли уйнинг томидан тушиб кетди
Санкт-Петербургда фожеали ҳодиса юз берди — икки нафар ўсмир 9 қаватли уйнинг томига чиқишга уринган. Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеоларда улардан бири баландликдан қулаб тушгани акс этган.
Маълум бўлишича, ўсмирлар ушбу бинога аввал ҳам бир неча бор киришга ҳаракат қилган ва томга чиқиш учун олдиндан тайёргарлик кўрган. Улар хавфсизлик чораларини четлаб ўтишга уринган.
Гувоҳларнинг айтишича, ҳодиса жуда тез содир бўлган — мувозанатни йўқотган ўсмир пастга қулаб тушган. Афсуски, бу воқеа унинг ҳаётига зомин бўлган.
Бундай ҳолатлар кўпинча ёшлар орасида кучли қизиқиш, экстремал ҳаракатларга интилиш ва таваккал қилиш истаги билан боғлиқлигини таъкидлашмоқда. Шу боис ота-оналар фарзандлари устидан назоратни кучайтириши, уларни хавфли жойлардан огоҳлантириб бориши муҳим экани эслатиб ўтилмоқда.
…