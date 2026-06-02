Max мессенжеридаги Сферум фойдаланувчилари сони 26 миллионга етди
Max мессенжери таркибидаги Сферум таълим платформаси жамоаси 2025–2026-ўқув йили якунларини эълон қилди. Хизматнинг ҳафталик аудиторияси 20 миллион фойдаланувчигача ўсди, рўйхатдан ўтганларнинг умумий сони эса 26 миллион кишини ташкил этди. Бу ҳақда Max ва Сферум лойиҳалари ортида турган VK матбуот хизмати хабар берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Фойдаланувчиларнинг умумий таркибидан 2,1 миллион нафари педагоглар, 23,9 миллион нафари эса ўқувчилар ва уларнинг ота-оналаридир. Платформадаги кундалик фаоллик кўрсаткичи 17 миллион фойдаланувчига етмоқда. Йил давомида имтиҳонларга тайёргарлик кўриш учун "Поступай" ва "Помошник ученика" каби янги сервислар ишга туширилди.
Ўқув йили давомида электрон кундалик, интерактив доска ва ўқув каналлари энг оммабоп воситаларга айланди. Рақамли саводхонликни ошириш мақсадида 200 мингдан ортиқ ўқувчини қамраб олган "Пут в сети" лойиҳаси амалга оширилди, педагоглар учун эса 1,5 минг иштирокчига эга "Пульс образования" ҳамжамияти ташкил этилди.
VK компаниясининг стратегик лойиҳалар бўйича вице-президенти Рустам Хайбулловнинг сўзларига кўра, хизматнинг Max мессенжерига интеграция қилиниши хавфсизликни кучайтириш ва платформа функционаллигини сезиларли даражада кенгайтириш имконини берди.
…