Max мессенжеридаги Сферум фойдаланувчилари сони 26 миллионга етди

·35·Техно
Max мессенжеридаги Сферум фойдаланувчилари сони 26 миллионга етди

Max мессенжери таркибидаги Сферум таълим платформаси жамоаси 2025–2026-ўқув йили якунларини эълон қилди. Хизматнинг ҳафталик аудиторияси 20 миллион фойдаланувчигача ўсди, рўйхатдан ўтганларнинг умумий сони эса 26 миллион кишини ташкил этди. Бу ҳақда Max ва Сферум лойиҳалари ортида турган VK матбуот хизмати хабар берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Фойдаланувчиларнинг умумий таркибидан 2,1 миллион нафари педагоглар, 23,9 миллион нафари эса ўқувчилар ва уларнинг ота-оналаридир. Платформадаги кундалик фаоллик кўрсаткичи 17 миллион фойдаланувчига етмоқда. Йил давомида имтиҳонларга тайёргарлик кўриш учун "Поступай" ва "Помошник ученика" каби янги сервислар ишга туширилди.

Ўқув йили давомида электрон кундалик, интерактив доска ва ўқув каналлари энг оммабоп воситаларга айланди. Рақамли саводхонликни ошириш мақсадида 200 мингдан ортиқ ўқувчини қамраб олган "Пут в сети" лойиҳаси амалга оширилди, педагоглар учун эса 1,5 минг иштирокчига эга "Пульс образования" ҳамжамияти ташкил этилди.

VK компаниясининг стратегик лойиҳалар бўйича вице-президенти Рустам Хайбулловнинг сўзларига кўра, хизматнинг Max мессенжерига интеграция қилиниши хавфсизликни кучайтириш ва платформа функционаллигини сезиларли даражада кенгайтириш имконини берди.

СферумMaxVKТаълимТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24MS-21 ва СЖ-100 самолётлари Wi-Fi ва мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБугун, 06:55Коинот билан алоқа: Россияда узоқ масофали тизимлар такомиллаштирилдиБугун, 06:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин