Xiaomi Европа учун янги Mijia Air Кондитионер ГентлеAir кондиционерини тақдим этди
Xiaomi компанияси Вена шаҳрида бўлиб ўтган тадбирда глобал бозор учун мўлжалланган янги Mijia Air Кондитионер ГентлеAir ақлли кондиционерини намойиш қилди. Қурилманинг асосий ўзига хослиги — фойдаланувчига ноқулайлик туғдирадиган кескин совуқ ҳаво оқимидан воз кечилганидир. Бунинг учун муҳандислар ҳаво йўллари конструкциясини қайта ишлаб чиқиб, оқимни хона бўйлаб юmsҳоқ тарқатувчи микро-перфорацияланган жалюзиларни жорий этишди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Тизим ҳавони йўналтирилган оқим кўринишида эмас, балки бир текис ва юmsҳоқ тақсимлаш орқали сквозняк ҳиссини камайтиради. Кондиционер уч хил циркуляция режимини таклиф этади: Ҳало Флов ҳавони тўғридан-тўғри пуфламасдан тарқатади, Канопй Флов совутишни юқоридан пастга йўналтиради, Карпет Флов эса иситиш режимида иссиқ ҳавони полдан юқорига кўтариш учун хизмат қилади.
Xiaomi маълумотларига кўра, қурилма хонани атиги 30 сонияда совутишга ва 60 сония ичида иситиш режимига ўтишга қодир. Максимал қувват учун Турбо режими, шунингдек, фойдаланувчи одатларига мослашиб, энергия сарфини 24,5 фоизгача тежайдиган AI Энергй Савинг функцияси мавжуд.
Янги модел 2,6 кВ дан 7,0 кВ гача бўлган бир нечта қувват вариантларида тақдим этилди. Қурилмани Xiaomi Ҳоме иловаси орқали бошқариш мумкин, шунингдек, Google Assistant ёрдамида овозли буйруқлар бериш имконияти ҳам кўзда тутилган.
…