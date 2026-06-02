Xiaomi Европа учун янги Mijia Air Кондитионер ГентлеAir кондиционерини тақдим этди

·44·Техно
Xiaomi Европа учун янги Mijia Air Кондитионер ГентлеAir кондиционерини тақдим этди

Xiaomi компанияси Вена шаҳрида бўлиб ўтган тадбирда глобал бозор учун мўлжалланган янги Mijia Air Кондитионер ГентлеAir ақлли кондиционерини намойиш қилди. Қурилманинг асосий ўзига хослиги — фойдаланувчига ноқулайлик туғдирадиган кескин совуқ ҳаво оқимидан воз кечилганидир. Бунинг учун муҳандислар ҳаво йўллари конструкциясини қайта ишлаб чиқиб, оқимни хона бўйлаб юmsҳоқ тарқатувчи микро-перфорацияланган жалюзиларни жорий этишди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тизим ҳавони йўналтирилган оқим кўринишида эмас, балки бир текис ва юmsҳоқ тақсимлаш орқали сквозняк ҳиссини камайтиради. Кондиционер уч хил циркуляция режимини таклиф этади: Ҳало Флов ҳавони тўғридан-тўғри пуфламасдан тарқатади, Канопй Флов совутишни юқоридан пастга йўналтиради, Карпет Флов эса иситиш режимида иссиқ ҳавони полдан юқорига кўтариш учун хизмат қилади.

Xiaomi маълумотларига кўра, қурилма хонани атиги 30 сонияда совутишга ва 60 сония ичида иситиш режимига ўтишга қодир. Максимал қувват учун Турбо режими, шунингдек, фойдаланувчи одатларига мослашиб, энергия сарфини 24,5 фоизгача тежайдиган AI Энергй Савинг функцияси мавжуд.

Янги модел 2,6 кВ дан 7,0 кВ гача бўлган бир нечта қувват вариантларида тақдим этилди. Қурилмани Xiaomi Ҳоме иловаси орқали бошқариш мумкин, шунингдек, Google Assistant ёрдамида овозли буйруқлар бериш имконияти ҳам кўзда тутилган.

XiaomiКондиционерMijiaТехнологияGoogle Assistant
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сайтлар энди сунъий интеллект натижаларини кузата оладиБугун, 08:26ChatGPT тарихда энг тез 1 миллиард фойдаланувчига эга бўлган иловага айландиБугун, 08:26Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин