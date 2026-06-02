Реал Мадрид Дензел Думфриес трансфери бўйича Интер билан музокараларни бошлади

·69·Спорт
Реал Мадрид Дензел Думфриес трансфери бўйича Интер билан музокараларни бошлади

Мадриднинг Реал Мадрид клуби ҳимоя чизиғини кучайтириш мақсадида Интер қанот ҳимоячиси Дензел Думфриесга бўлган қизиқишини жиддийлаштирди. Нидерландия терма жамоаси аъзосининг шартномасида 25 миллион евро миқдоридаги товон пули кўрсатилгани уни Испания гиганти учун асосий нишонга айлантирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Сантяго Бернабеуда президентлик сайловлари яқинлашаётганига қарамай, клуб таркибни янгилаш режаларини давом эттирмоқда. Дани Карвахаль кетганидан сўнг, ўнг қанот ҳимояси Реал Мадрид учун устувор вазифага айланди. Ҳозирда ушбу позицияда Трент Александер-Арнолд ҳаракат қилаётган бўлса-да, клуб раҳбарияти рақобатни кучайтириш ниятида.

Машҳур инсайдер Джанлука Ди Марзио хабарига кўра, Реал Мадрид аллақачон футболчининг трансфер имкониятларини ўрганиш учун дастлабки алоқаларни ўрнатган. 30 ёшли Думфриес Интер сафида барқарор ўйин кўрсатиб келаётган бўлса-да, Италия чемпионлари манфаатли таклиф тушса, уни сотишга тайёр.

Интер раҳбарияти ҳам бўш келмай, Думфриесга ўринбосар қидиришни бошлаб юборган. Миланликлар Аталанта ҳимоячиси Палестрани асосий номзод сифатида кўрмоқда. Ёш иқтидор эгасининг Каляри сафидаги ижарадан сўнг кўрсатган ўйинлари Интер скаутларида катта таассурот қолдирган.

Думфриеснинг 25 миллион евролик товон пули Реал Мадрид учун жуда қулай вариант ҳисобланади. Бу ҳолат клубга Интер билан узоқ давом этадиган музокаралардан қочиш имконини беради. Шунингдек, нидерландиялик ҳимоячи Педро Порро ва Иван Фреснеда каби муқобилларга қараганда арзонроқ ва тажрибалироқ вариант сифатида баҳоланмоқда.

Реал МадридИнтерДензел ДумфриесТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ромелу Лукаку Белгия сафида ўзининг 90-голини урдиБугун, 08:19Боруссия Дортмунд Серу Гирассини олиб қолиш учун янги юлдуз сотиб оладиБугун, 08:17Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди