Канада бош мураббийи Ўзбекистонни осон таслим бўлмайдиган жамоа деди
Канада миллий терма жамоаси Ўзбекистонга қарши ўтказилган ўртоқлик учрашувида ғалаба қозонганидан сўнг жамоа бош мураббийи Жесси Марш ўйин ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Америкалик мутахассис шогирдларининг ҳаракатларидан мамнун эканини билдириш билан бирга, Ўзбекистон терма жамоасининг ҳимоядаги ишончли ўйини ва курашувчанлигини ҳам алоҳида эътироф этди.
Маршнинг таъкидлашича, учрашув умумий жиҳатдан Канада учун фойдали ва мазмунли ўтган. У жамоасида бир қатор яхши индивидуал чиқишлар бўлганини, футболчилар майдонда ўз вазифаларини бажаришга ҳаракат қилганини ва натижа унга маъқул келганини айтди.
“Менимча, бу яхши ўйин бўлди. Жамоамизда кўплаб яхши ўйинлар ва яхши индивидуал чиқишлар бўлди. Ўйиндан кейин ҳам шу ҳақда гаплашдик: агар айрим кичик камчиликларни бартараф эта олсак, ўйинни янада кўпроқ назорат қилишимиз мумкин бўлади”, — деди Марш.
Канада мураббийи жамоаси ғалаба қозонган бўлса-да, ўйинда ҳали тузатилиши керак бўлган жиҳатлар борлигини яширмади. Унинг фикрича, майда хатолар устида ишланса, Канада кейинги баҳсларда тўпни янада яхшироқ назорат қилиши, ўйин суръатини ўз хоҳишига кўра бошқариши ва рақибга камроқ имконият бериши мумкин.
Шу билан бирга, Марш Ўзбекистон терма жамоаси ҳақида илиқ фикр билдирди. Унинг айтишича, “оқ бўрилар” ҳеч нарсани осонликча бермайдиган, ҳимояда ишончли ҳаракат қиладиган ва рақибни қийин вазиятга сола оладиган жамоа ҳисобланади.
“Аммо Ўзбекистон ҳеч нарсани осонликча бермайдиган жамоа. Улар ҳимояда жуда ишончли ҳаракат қилишади. Биз икки гол урдик, ҳатто яна ҳам кўпроқ киритишимиз мумкин эди. Қарши ҳужумларда жуда хавфли кўриндик ва кўп футболчилар яхши ўйин намойиш қилди”, — дея таъкидлади у.
Бу баҳо Ўзбекистон терма жамоаси учун муҳим. Натижа ижобий бўлмаган бўлса-да, рақиб мураббийининг жамоамизни ҳурмат билан тилга олиши ва ҳимоядаги тартибни алоҳида қайд этиши вакилларимизда салоҳият борлигини кўрсатади. Жаҳон чемпионати олдидан бундай ўйинларда айнан шу жиҳатлар — ҳимоя интизоми, қарши ҳужумлар ва интенсивлик — катта аҳамият касб этади.
Марш ўз футболчиларининг ҳолати ҳақида ҳам гапирди. Унинг айтишича, Канада терма жамоаси аъзолари деярли тўлиқ тайёргарлик даражасига яқинлашмоқда. Футболчилар ўзини яхши ҳис қилмоқда, ўйин суръати ошиб бормоқда ва бу мураббийни хурсанд қилмоқда.
“Футболчиларнинг деярли 100 фоиз тайёр ҳолатга яқинлашаётганини, ўзини яхши ҳис қилаётганини ва ўйин суръатини ошираётганини кўриш ёқимли. Мен натижадан мамнунман. Бу биз учун яхши биринчи ўйин бўлди”, — деди у.
Канада учун бу баҳс Жаҳон чемпионатига тайёргарлик йўлида муҳим синов бўлди. Марш шогирдлари натижага эришди, аммо мураббий ҳали олдинда катта ишлар борлигини яхши тушунади. Унинг фикрича, бу ўйиндан тўғри сабоқ чиқариш ва кейинги учрашувда янада кучлироқ кўриниш зарур.
“Энди бу баҳсдан сабоқ чиқаришимиз ва кейинги ўйинда янада кучлироқ бўлишимиз керак. Айниқса, бугунги каби оғир шароитларда, кўп қоидабузарликлар ва жароҳатдан қайтаётган футболчилар иштирок этаётган пайтда”, — деди мутахассис.
Марш учрашув ўтказилган майдон сифати ҳақида ҳам ижобий фикр билдирди. Унинг таъкидлашича, майдон футболчиларга қаттиқ курашиш, сирпаниш, тўп учун фаол беллашиш ва сифатли ўйин кўрсатиш имконини берган.
“Майдон аслида яхши ҳолатда эди. Унда сирпаниш, курашиш ва тўп учун қаттиқ беллашиш мумкин эди. Менимча, майдон яхши ўйнаш имконини берди”, — деди у.
Канада мураббийи учун энг муҳим жиҳатлардан бири жамоанинг концентрацияси бўлган. У бундай ўйинларда футболчилар баъзан жароҳатдан эҳтиёт бўлиб, интенсивликни пасайтириб юбориши мумкинлигини айтди. Аммо бу сафар Канада футболчилари диққатни йўқотмаган ва ўйинга тўлиқ киришган.
“Энг муҳими, жамоамизнинг концентрацияси юқори даражада бўлди. Баъзан бундай ўйинларда футболчилар жароҳат олишдан қўрқиб, интенсивликни пасайтириб қўйишади. Биз эса уларга қандай вазият бўлишидан қатъи назар диққатни йўқотмаслик кераклигини қайта-қайта таъкидладик”, — деди Марш.
Унинг фикрича, жамоа ҳар бир кундан унумли фойдаланиши, ривожланишда давом этиши ва асосий мақсадлардан чалғимаслиги керак. Мураббий футболчиларнинг руҳий ҳолатини жуда юқори баҳолади ва айнан шу кайфият ғалабага ёрдам берганини таъкидлади.
“Биз ҳар бир кундан унумли фойдаланишимиз, олдинга интилишимиз ва мақсадларимиздан кўз узмаслигимиз керак. Жамоа ўсишда ва ривожланишда давом этиши лозим. Бугун футболчиларнинг руҳияти том маънода идеал даражада эди. Бу эса яхши ўйин ва яхши ғалабага ёрдам берди”, — деди у.
Марш жароҳат олган Мойеснинг ҳолати ҳақида ҳам маълумот берди. Унинг айтишича, футболчи жиддий жароҳат олмаган. Ҳужум ташкил этилаётган вазиятда у Дерек билан тўқнашиб кетган ва зарба олган, аммо ҳозирги ҳолати хавотирли эмас.
“Йўқ, жиддий муаммо йўқ. Ҳужумга чиқилган вазиятда у Дерек билан тўқнашиб кетди ва зарба олди. У яхши ҳолатда. Илгари ҳам шунга ўхшаш ҳолатлар бўлган — зарба олади, лекин тез тикланади. У яхши 30 дақиқа ўйнади. У тикланиб олади ва кейин Ирландияга қарши ўйинга тайёрлаймиз”, — деди мураббий.
Канада устози жароҳатдан кейин майдонга қайтган футболчилар ҳақида ҳам илиқ фикр билдирди. Уларнинг бу даражага қайтиши учун катта меҳнат қилганини, ўзларига имконият ярата олганини алоҳида қайд этди.
Маршнинг айтишича, айрим футболчилар ҳали тўлиқ тикланмаган бўлса-да, улар майдонда ўзини яхши ҳис қилган. У ҳатто чап оёқ билан зарба бериш машқлари ҳали тўлиқ ҳажмда бажарилмаётганини, мушак тикланиши учун вақт берилаётганини айтди. Шунга қарамай, футболчи дарвозабон билан яккама-якка чиққан вазиятда чап оёғи билан аниқ зарба бериб, гол ургани мураббийни хурсанд қилган.
“Менимча, бу унга 100 фоиз тайёр ҳолатга жуда яқинлашганини ва Жаҳон чемпионатига тайёр эканини ҳис қилишга ёрдам беради”, — деди Марш.
Жонатан Осорионинг бошқа позицияда ўйнагани ҳақида сўралганда, мураббий футболчини жуда ақлли ижрочи сифатида таърифлади. Унинг айтишича, Осорио сўнгги икки йилда ўйин интенсивлигини сезиларли даражада оширган ва ҳозир жуда яхши ҳолатда.
“Осо ҳақида гап кетганда, биз унинг жуда ақлли футболчи эканини яхши биламиз. Мен келганимдан буён икки йил ичида у ўйин интенсивлигини сезиларли даражада оширди. Ҳозир у жуда яхши ҳолатда. Машғулотларда ҳам жуда яхши ишлаяпти. Турли позицияларда ҳаракат қила олиши унинг катта устунлиги ҳисобланади”, — деди Марш.
Мураббий бугунги ўйин шароитини ҳисобга олганда, Осориони айнан шу позицияда ишлатиш тўғри қарор бўлганини таъкидлади. Шунингдек, у Жейден Нельсон ва бошқа бир қатор футболчиларнинг ўйинидан ҳам мамнун эканини билдирди.
Суҳбат якунида Марш ёмғирли ва ноқулай об-ҳавога қарамай, стадионга келган мухлисларга миннатдорлик билдирди. У ҳазил аралаш Эдмонтон аҳолиси ёмон об-ҳавони яхши об-ҳаводан ҳам кўпроқ яхши кўради, деган фикрни айтди.
“Мухлислар ажойиб бўлишди. Ҳамма эрта келди. Терма жамоага бўлган қўллаб-қувватлаш жуда яхши даражада. Биз олдинга қараб ҳаракат қилар эканмиз, бу қизиқиш янада ортади. Кейинги бир неча ҳафта давомида мухлислар янада руҳланиши учун майдонда қизиқарли футбол кўрсата олганимиздан хурсандман”, — деди Канада терма жамоаси бош мураббийи.
Канада учун Ўзбекистонга қарши ғалаба Жаҳон чемпионати олдидан яхши сигнал бўлди. Марш жамоаси натижага эришди, бир қатор футболчилар ўзини кўрсатди ва мухлисларга ёқимли ўйин тақдим этди. Ўзбекистон эса мағлубиятга қарамай, рақиб мураббийи томонидан курашувчан, ҳимояда ишончли ва осон таслим бўлмайдиган жамоа сифатида эътироф этилди.
Бундай баҳслар мундиал олдидан ҳар икки жамоа учун ҳам муҳим сабоқ беради. Канада ўз кучини яна бир бор синаб кўрди, Ўзбекистон эса халқаро темпдаги ўйинларда қайси жиҳатлар устида кўпроқ ишлаш кераклигини кўрди. Катта саҳнагача вақт кам, демак ҳар бир хулоса олтинга тенг.
…