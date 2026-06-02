Хитойнинг СмартСенс компанияси Samsungга рақиб 200 MP сенсорини тақдим этди
Хитойнинг СмартСенс компанияси ўзининг илк 200 мегапикселли тасвир сенсори — СКК62ҲС моделини расман эълон қилди. Компаниянинг шахсий Стаккед БСИ платформасида яратилган ушбу янгилик Samsung сенсорларига муносиб рақиб бўлиши кутилмоқда. Қурилманинг оммавий ишлаб чиқарилиши 2026-йилнинг учинчи чорагида бошланиши режалаштирилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги сенсор 55 нанометрли Стаккед БСИ технологияси асосида тайёрланган бўлиб, 1/1,55 дюймли оптик форматга эга. Ундаги пикселлар ҳажми бор-йўғи 0,5 микронни ташкил этади. СКК62ҲС моделида PiхГаин HDR, СФКPixel ва АллPiх ADAФ каби бир қатор муаллифлик технологиялари жорий этилган. Бу эса динамик диапазонни кенгайтириш, шовқин даражасини пасайтириш ва автофокус тезлигини ошириш имконини беради.
Сенсорнинг асосий хусусиятларидан бири PiхГаин HDR технологияси бўлиб, у 86,3 дБ гача динамик диапазонни таъминлайди ва ҳаракатланаётган объектларни тасвирга олишда артефактлар миқдорини камайтиради. Шунингдек, у тўлиқ 200 MP рухсатда суратга олишни ҳамда кадрлар бирлашмасини бевосита сенсор даражасида амалга оширувчи HDR-видеоларни ёзишни қўллаб-қувватлайди.
СмартСенс вакилларининг сўзларига кўра, кадрлар бирлашмасининг ички тизими смартфоннинг бир кристалли тизимига (СоК) тушадиган юкламани камайтиради ва видео ёзиш пайтида энергия сарфини тежайди. Кам ёритилган шароитларда суратга олиш учун сенсор 3574 мВ/люкс·с сезгирлик ва 0.92e- даражасидаги паст шовқин кўрсаткичига эга.
Фокуслаш тизими борасида ҳам янгиликлар мавжуд: сенсор барча пикселлардан фойдаланадиган АллPiх ADAФ ва кундалик суратга олишда қувватни тежайдиган Спарсе ПДАФ тизимларини қўллаб-қувватлайди. Ушбу технологиялар мажмуаси СмартСенс маҳсулотини юқори сегментдаги смартфонлар учун жозибадор танловга айлантиради.
…