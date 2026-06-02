Хитойнинг СмартСенс компанияси Samsungга рақиб 200 MP сенсорини тақдим этди

·37·Техно
Хитойнинг СмартСенс компанияси Samsungга рақиб 200 MP сенсорини тақдим этди

Хитойнинг СмартСенс компанияси ўзининг илк 200 мегапикселли тасвир сенсори — СКК62ҲС моделини расман эълон қилди. Компаниянинг шахсий Стаккед БСИ платформасида яратилган ушбу янгилик Samsung сенсорларига муносиб рақиб бўлиши кутилмоқда. Қурилманинг оммавий ишлаб чиқарилиши 2026-йилнинг учинчи чорагида бошланиши режалаштирилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги сенсор 55 нанометрли Стаккед БСИ технологияси асосида тайёрланган бўлиб, 1/1,55 дюймли оптик форматга эга. Ундаги пикселлар ҳажми бор-йўғи 0,5 микронни ташкил этади. СКК62ҲС моделида PiхГаин HDR, СФКPixel ва АллPiх ADAФ каби бир қатор муаллифлик технологиялари жорий этилган. Бу эса динамик диапазонни кенгайтириш, шовқин даражасини пасайтириш ва автофокус тезлигини ошириш имконини беради.

Сенсорнинг асосий хусусиятларидан бири PiхГаин HDR технологияси бўлиб, у 86,3 дБ гача динамик диапазонни таъминлайди ва ҳаракатланаётган объектларни тасвирга олишда артефактлар миқдорини камайтиради. Шунингдек, у тўлиқ 200 MP рухсатда суратга олишни ҳамда кадрлар бирлашмасини бевосита сенсор даражасида амалга оширувчи HDR-видеоларни ёзишни қўллаб-қувватлайди.

СмартСенс вакилларининг сўзларига кўра, кадрлар бирлашмасининг ички тизими смартфоннинг бир кристалли тизимига (СоК) тушадиган юкламани камайтиради ва видео ёзиш пайтида энергия сарфини тежайди. Кам ёритилган шароитларда суратга олиш учун сенсор 3574 мВ/люкс·с сезгирлик ва 0.92e- даражасидаги паст шовқин кўрсаткичига эга.

Фокуслаш тизими борасида ҳам янгиликлар мавжуд: сенсор барча пикселлардан фойдаланадиган АллPiх ADAФ ва кундалик суратга олишда қувватни тежайдиган Спарсе ПДАФ тизимларини қўллаб-қувватлайди. Ушбу технологиялар мажмуаси СмартСенс маҳсулотини юқори сегментдаги смартфонлар учун жозибадор танловга айлантиради.

СмартСенсSamsungСенсорСмартфонТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24MS-21 ва СЖ-100 самолётлари Wi-Fi ва мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБугун, 06:55Коинот билан алоқа: Россияда узоқ масофали тизимлар такомиллаштирилдиБугун, 06:53Асус компанияси ҳимояланган ЭхпертСентер П200 АиО моноблокини тақдим этдиБугун, 06:25Ulefone Армор Mini 5: 100 долларлик ихчам ва ҳимояланган смартфонБугун, 06:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин