Oppo Рено 16 Pro: 200 MP камера ва 6 700 мА·соат батарея билан келади

·71·Техно
Oppo Рено 16 Pro: 200 MP камера ва 6 700 мА·соат батарея билан келади

Янги Рено 16 туркумига оид маълумотлар расмий анонсдан аввал тарқалди. Oppo Рено 16 Pro смартфони камералар, дисплей ва автономлик борасида жиддий янгиланишларга эга бўлиши кутилмоқда. Қурилма 1,5К аниқликдаги, 144 Гс янгиланиш частотасига эга 6,32 дюймли АМОЛEД-дисплей билан жиҳозланади ва Горилла Гласс 7и ҳимоя ойнасига эга бўлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Смартфоннинг унумдорлиги учун MediaTek Dimensity 8550 чипсети масъул этиб тайинланган. Камера тизими эса ҳақиқий флагман даражасида: оптик барқарорлаштиришга (ОИС) эга 200 MP асосий сенсор, 3,5 карра оптик зумли 50 MP телеобъектив ва 50 MP ўта кенг бурчакли модулдан иборат. Шунингдек, селфи ишқибозлари учун 50 MP олд камера кўзда тутилган.

Қурилманинг энг кучли жиҳатларидан бири — 6 700 мА·соат сиғимли аккумулятор бўлиб, у 80 В қувватланиш технологиясини қўллаб-қувватлайди. Қўшимча хусусиятлар қаторида алюминий ром, стереодинамиклар, NFC ва IP69 даражасидаги сув ва чангдан ҳимоя тизими мавжуд.

Туркумнинг базавий модели бўлмиш Рено 16 ҳам эътибордан четда қолмаган. У 120 Гс частотали 6,32 дюймли экран, Snapdragon 7 Ген 4 процессори ва 6 000 мА·соатли аккумулятор билан таъминланиши айтилмоқда. Иккала модел ҳам ихчам корпусда тақдим этилиши кутилмоқда.

OppoРено 16 ProСмартфонТехнологияMediaTek
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сайтлар энди сунъий интеллект натижаларини кузата оладиБугун, 08:26ChatGPT тарихда энг тез 1 миллиард фойдаланувчига эга бўлган иловага айландиБугун, 08:26Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин