Neue fünfsitzige Version des Tenet T8 Crossovers mit Vorderradantrieb vorgestellt

Die russische Marke Tenet hat eine neue Version ihres Flaggschiff-Crossovers T8 angekündigt. Neben der siebensitzigen Variante wird das Modell nun auch in einer fünfsitzigen Konfiguration mit Vorderradantrieb (FWD) für den Stadtverkehr angeboten. Dies berichtet Ixbt.com .

Unternehmensvertreter erklärten, dass die Entscheidung für die neue Modifikation auf Kundenfeedback basiert. Viele Fahrer wünschten sich eine wendigere und sparsamere Version für den Stadtverkehr. Der neue Tenet T8 ist mit einem 186 PS starken 1,6-Liter-Turbomotor und einem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe mit „nasser“ Kupplung ausgestattet.

Auch die technischen Daten des Fahrzeugs sind bemerkenswert: Der Kraftstoffverbrauch im kombinierten Zyklus liegt bei 7,7 Litern auf 100 km. Der Innenraum bietet einen 15,6-Zoll-Multimedia-Bildschirm, ein 10,3-Zoll-Digital-Kombiinstrument, ein Panoramadach, eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik und ein Audiosystem mit 8 Lautsprechern. Ein umfassendes Winterpaket mit beheizbaren Sitzen, Lenkrad und Frontscheibe ist ebenfalls enthalten.

Das Kofferraumvolumen des Crossovers beträgt 889 Liter und lässt sich bei umgeklappten Rücksitzen auf 1930 Liter erweitern. Das Fahrzeug wird im Werk der AGR-Holding in Kaluga produziert. Das Modell ist an das lokale Klima und die Straßenverhältnisse angepasst: Die Karosserie wurde speziell korrosionsgeschützt und der Unterboden gegen Streusalz und Kies versiegelt.