Krokodil greift 12-jährigen Jungen in Indien an

Ein tragischer Vorfall im indischen Bundesstaat Uttar Pradesh hat die lokale Bevölkerung erschüttert. Am 16. Juli wurde ein 12-jähriger Junge im Distrikt Bahraich von einem Krokodil angegriffen und getötet, wie die Zeitung The Times of India berichtete.

Berichten zufolge war der Sechstklässler auf dem Heimweg, nachdem er mit seinem Onkel auf einem Reisfeld gearbeitet hatte, als er am Flussufer seine Hände und Füße wusch und dabei von dem Krokodil angegriffen wurde. Das Raubtier biss den Jungen ins Bein und zog ihn unter Wasser.

Nach dem Vorfall leiteten Anwohner und Rettungskräfte eine Suchaktion ein. Nach etwa fünf Stunden Suche wurde die Leiche des Jungen aus dem Fluss geborgen.

Forstexperten gaben an, dass das Krokodil den Körper teilweise beschädigt habe. Die örtliche Polizei untersucht den Vorfall und bestätigte die Echtheit eines in den sozialen Medien verbreiteten Videos, das den Vorfall zeigt.