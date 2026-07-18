Auf dem globalen Technologiemarkt sind ernsthafte Veränderungen bei der Lieferung von Arbeitsspeicher (RAM) zu beobachten. Das chinesische Unternehmen CXMT (ChangXin Memory Technologies) ist unerwartet zu einem wichtigen Partner für große Computerhersteller geworden und bedroht die Positionen von Giganten wie Samsung, SK Hynix und Micron. Diese Situation entsteht vor dem Hintergrund eines weltweiten Mangels an Speicherchips. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Wie DigiTimes berichtet, haben die weltweit größten PC-Hersteller bereits begonnen, massenhaft Verträge mit CXMT zu unterzeichnen. Als Grund wird angegeben, dass die Produktionskapazitäten der traditionellen Zulieferer nahezu ausgelastet sind. Der chinesische Hersteller setzt seine Ressourcen maximal ein, um diese Lücke zu füllen.

Große Marken in der Warteschlange: Kleinere Hersteller bleiben außen vor

Derzeit sind die Produktionskapazitäten von CXMT bis Ende 2027 vollständig ausgebucht. Dies bedeutet, dass die Möglichkeiten für neue Kunden stark eingeschränkt sind. Berichten zufolge ist es nur Marktführern wie Dell, HP und Apple gelungen, sich die notwendigen Kontingente zu sichern. Kleinere Marken und lokale Assemblierer könnten bei der Versorgung mit Speicherchips auf ernsthafte Schwierigkeiten stoßen.

Diese Situation könnte sich indirekt auch auf die Preise für Computerhardware auf dem usbekischen Markt auswirken. Während große Marken ihre Kosten durch chinesische Partner optimieren, sind kleinere Unternehmen gezwungen, teurere Komponenten zu kaufen. Dies wird das Preisgleichgewicht auf dem Markt zwangsläufig beeinflussen.

Strategisches Wachstum und Zukunftspläne

CXMT erweitert seine Produktionskapazitäten in erstaunlichem Tempo. Bis Ende dieses Jahres plant das Unternehmen, ein Niveau von 350.000 verarbeiteten Silizium-Wafern pro Monat zu erreichen. Zum Vergleich: Micron, einer der Marktführer, verarbeitet 375.000 Wafer pro Monat. Es ist offensichtlich, dass der chinesische Gigant den Abstand auf ein Minimum reduziert hat.

Experten gehen davon aus, dass CXMT bis 2027 einen der drei größten Speicherhersteller verdrängen könnte. Der Hauptgrund dafür ist, dass das Unternehmen neue Produktionslinien (Clean Rooms) doppelt so schnell baut wie seine Konkurrenten. Diese aggressive Wachstumsstrategie wird als wichtiger Schritt Chinas auf dem Weg zur Unabhängigkeit bei Halbleitern gewertet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese Verschiebung auf dem Speicherchip-Markt nicht nur für Hersteller, sondern auch für Endverbraucher von Bedeutung ist. Der Umstieg von Unternehmen wie Apple auf chinesische Speicherchips wird sich in Zukunft zwangsläufig auf die Kosten und die technischen Spezifikationen von Gadgets auswirken.