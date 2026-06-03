Völlig neuer Audi Q7 nach 11 Jahren erstmals vorgestellt

Audi bereitet die Vorstellung des völlig neuen Audi Q7 vor. Dies wird der erste vollständige Generationswechsel des Modells seit 11 Jahren sein. Angesichts der Tatsache, dass seit dem Debüt des ersten Q7 fast 20 Jahre vergangen sind, ist dieses Update von strategischer Bedeutung für die Marke. Bisher hat der Hersteller nur einen Teaser veröffentlicht, der die Vordertür zeigt und neue Türgriffe, Spiegelgehäuse, ein S-Line-Emblem sowie eine neue Karosseriefarbe präsentiert. Ixbt.com berichtet darüber.

Erlkönigfotos verraten jedoch mehr Details über den Crossover. Demnach wird das Fahrzeug über zweistufige LED-Scheinwerfer, einen vergrößerten Kühlergrill mit Wabenmuster und ein stärker konturiertes Heck verfügen. Während der Tests wurde auch die sportliche SQ7-Version mit aggressiven Karosserieanbauteilen und großen Leichtmetallfelgen gesichtet.

Im Innenraum werden erhebliche Änderungen erwartet. Die Innenraumarchitektur wird weitgehend der des kommenden Audi Q9 ähneln: Eine digitale Instrumententafel, ein großes zentrales Multimedia-Display und ein separater Bildschirm für den Beifahrer werden verbaut. Dennoch könnten bestimmte Premium-Funktionen wie automatische Türschließer und ein Panorama-Dach mit einstellbarer Tönung ausschließlich dem Flaggschiff Q9 vorbehalten bleiben.

Die größte technische Neuerung ist der Wechsel von der aktuellen MLB-Plattform zur neuen PPC-Plattform. Diese Basis unterstützt Benzin-, Diesel- und Hybridantriebe und dient zudem der Verbesserung des Fahrkomforts. Die offizielle Premiere des neuen Audi Q7 wird in der zweiten Jahreshälfte 2026 erwartet. Anschließend wird das Unternehmen seinen größten Crossover, den Audi Q9, vorstellen, der mit dem BMW X7 und Mercedes-Benz GLS konkurrieren wird.