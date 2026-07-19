Das Spiel um den dritten Platz bei der Weltmeisterschaft entwickelte sich zu einem echten Drama. In einem Tor-Spektakel mit 10 Treffern zwischen England und Frankreich sicherten sich die Engländer mit einem 6:4-Sieg die Bronzemedaille. Dieses Spiel wird nicht nur wegen des Ergebnisses in Erinnerung bleiben, sondern auch wegen der historischen Bestmarke von Michael Olise. Dies berichtet Goal.com .

Bayern-Flügelspieler Michael Olise steuerte in dieser Partie zwei Vorlagen zu den Toren von Kylian Mbappé bei. Damit erreichte er insgesamt 7 Assists im Turnierverlauf. Laut L'Equipe hat Olise damit den Rekord der Legende Pelé für die meisten Vorlagen bei einer einzigen Weltmeisterschaft gebrochen. Die brasilianische Legende hatte 1970 insgesamt 6 Assists erzielt.

Trotz des persönlichen Erfolgs konnte der 24-jährige Fußballer nach dem Abpfiff seine Emotionen nicht zurückhalten. In der zweiten Halbzeit der Partie in Miami vergab Olise zwei hochkarätige Chancen. Während Frankreich beim Stand von 4:3 auf ein Comeback hoffte, führten seine Fehler in der 75. und 81. Minute zur Niederlage seines Teams. Berichten zufolge weinte der Spieler in der Kabine.

Deschamps' Unterstützung und Teamgeist

Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps nahm seinen am Boden zerstörten Star nach dem Spiel in den Arm, um ihn zu trösten. Der Trainer betonte, er habe ein privates Gespräch mit dem Spieler geführt und schätze seinen Beitrag während des gesamten Turniers sehr. Obwohl Frankreich als Topfavorit ins Turnier gegangen war, blieb am Ende nur der vierte Platz.

In seinen zwei Spielzeiten in der Bundesliga erzielte Michael Olise 42 Tore und gab 54 Vorlagen, womit er zu einem der gefährlichsten Angreifer Europas avancierte. Auch seine Leistung bei der WM war auf hohem Niveau, wenngleich er noch ein gutes Stück vom Rekord von Lionel Messi entfernt ist, der insgesamt 12 Assists in der WM-Geschichte verbuchen konnte.

Goal.com ergänzt, dass Olises Marktwert nach diesem Turnier weiter gestiegen ist. Der Spieler strebt derzeit einen Wechsel vom FC Bayern zu Real Madrid an, um dort mit seinem Nationalmannschaftskollegen Kylian Mbappé zusammenzuspielen. Die spanischen Giganten beobachten die Entwicklung des talentierten Flügelspielers bereits genau.