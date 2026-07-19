Historischer Wendepunkt in Chinas Luftfahrtindustrie: C909-Flugzeuge erstmals ins Ausland verkauft

Chinas Luftfahrtindustrie hat einen wichtigen Schritt zur Stärkung ihrer Position auf dem Weltmarkt getan. Die vom chinesischen Konzern COMAC entwickelten Regionalverkehrsflugzeuge vom Typ C909 wurden erstmals an eine ausländische Fluggesellschaft verkauft. Dieser Deal gilt als Beginn einer neuen Ära in der Geschichte des chinesischen Flugzeugbaus, berichtet Ixbt.com. berichtet .

Wie die Publikation ixbt.com berichtet, hat die kambodschanische Fluggesellschaft Cambodia Airways einen offiziellen Vertrag mit COMAC über den Kauf von 20 C909-Flugzeugen unterzeichnet. Dies ist das erste Mal, dass Flugzeuge dieses Typs unter ausländischer Flagge fliegen werden. Gemäß der Vereinbarung ist die Lieferung der ersten Charge für die zweite Jahreshälfte 2026 geplant.

Neue Möglichkeiten für Regionalflüge

Das Flugzeug C909, früher bekannt als ARJ21, ist das erste vollständig in China entwickelte Regionalverkehrsflugzeug. Es ist für den Transport von 78 bis 97 Passagieren ausgelegt. Die Reichweite beträgt je nach Modifikation zwischen 2.225 und 3.700 Kilometern, was es zur idealen Wahl für Kurz- und Mittelstrecken macht.

Durch die Aufnahme dieser neuen Maschinen in ihre Flotte will Cambodia Airways ihr Streckennetz erweitern und die Passagierkapazität deutlich erhöhen. Zudem wird dieser Kauf dazu beitragen, die Position der kambodschanischen Fluggesellschaft in der Region zu festigen.

Ein ernsthafter Konkurrent für Boeing und Airbus?

Obwohl die C909 noch nicht vollständig mit den großen Verkehrsflugzeugen von Boeing und Airbus konkurrieren kann, strebt sie danach, deren Platz im Regionalsegment einzunehmen. Laut COMAC wurden bisher 186 Flugzeuge dieses Typs an Kunden ausgeliefert. Sie werden derzeit von über zehn Fluggesellschaften auf mehr als 860 Routen erfolgreich eingesetzt.

Statistische Daten bestätigen ebenfalls die Zuverlässigkeit dieses Modells:

Die Flugzeuge führen täglich mehr als 500 Flüge durch;

Sie verbinden mehr als 180 Städte weltweit miteinander;

Während der Betriebszeit wurden insgesamt über 37 Millionen Passagiere befördert.

Das C909-Projekt erhielt 2014 die Musterzulassung, die Serienproduktion begann 2017. Dieser Vertrag mit Kambodscha hat erneut bewiesen, dass chinesische Luftfahrttechnik internationalen Sicherheits- und Qualitätsstandards entspricht. Es ist wahrscheinlich, dass in Zukunft auch auf dem zentralasiatischen Markt, einschließlich Usbekistan, das Interesse an kostengünstigeren und effizienteren chinesischen Flugzeugen steigen wird.