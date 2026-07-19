Die französische Nationalmannschaft beendete die WM 2026 ohne Medaille. Nach einem 0:4-Rückstand zur Halbzeit im Spiel um Platz drei gegen England zeigten die Franzosen nach der Pause ein starkes Comeback, konnten die 4:6-Niederlage jedoch nicht verhindern.

Nach dem Spiel Kylian Mbappé kritisierte die Leistung in den ersten 45 Minuten scharf. Der Kapitän Frankreichs sprach offen über die Niederlage, die Einstellung des Teams und das Erbe von Didier Deschamps.

„Wir haben in der ersten Halbzeit den Verstand verloren“

Mbappé betonte, dass Frankreich in der ersten Halbzeit weit unter seinem Niveau spielte. Daher sei die Kritik der Fans, die Spieler hätten das Trikot der Nationalmannschaft nicht würdig verteidigt, verständlich.

„Wir sind auch nur Menschen. Aber auf diesem Niveau haben wir kein Recht, solche Fehler zu machen. In der ersten Halbzeit haben wir völlig den Faden verloren, und der Gegner hat uns eine harte Lektion erteilt“, sagte Mbappé.

England erzielte vor der Pause vier unbeantwortete Tore. Bukayo Saka erzielte einen Hattrick und wurde zum Hauptakteur des Spiels um Bronze.

Frankreich änderte sich nach der Pause komplett

In der zweiten Halbzeit erhöhten die Franzosen den Druck und setzten die englische Abwehr massiv unter Druck. Mbappé traf zweimal und führte sein Team zu einer großen Aufholjagd.

Obwohl Frankreich auf 4:3 verkürzen konnte, kassierten sie in den letzten Minuten zwei weitere Gegentore. Am Ende gewann England mit 6:4 und sicherte sich die WM-Bronzemedaille.

„In der zweiten Halbzeit sind wir wieder zu Spielern auf hohem Niveau geworden. Mental haben wir wie eine echte Maschine gespielt. Aber zum Sieg hat es trotzdem nicht gereicht“, sagte der französische Kapitän.

Mbappé sprach fast so, als würde er sich bei Deschamps entschuldigen

Laut Mbappé wollten die Spieler die Bronzemedaille vor allem für Didier Deschamps gewinnen, der sein letztes Spiel für die Nationalmannschaft bestritt.

Er gab zu, dass die schwache Leistung in der ersten Halbzeit wie ein Zeichen von Respektlosigkeit gegenüber dem Trainer gewirkt haben könnte. Er betonte jedoch, dass die Spieler keine solche Absicht hatten.

„Wir wollten das Ergebnis in erster Linie für ihn erreichen. Dieses Spiel wird keinen Schatten auf das Erbe von Didier Deschamps werfen.“

Deschamps trainierte die französische Nationalmannschaft seit 2012. Unter seiner Führung wurde das Team 2018 Weltmeister, erreichte das WM-Finale 2022 und gewann die UEFA Nations League. Das Spiel gegen England war das letzte seiner 14-jährigen Amtszeit.

Mbappé schrieb trotz der Niederlage Geschichte

Kylian Mbappé erreichte mit seinem Doppelpack im Spiel um Bronze 10 Tore bei der WM 2026. Vor dem Finale liegt er im Rennen um den Goldenen Schuh zwei Tore vor Lionel Messi.

Zudem erreichte der französische Stürmer insgesamt 22 Tore bei Weltmeisterschaften. Er übertraf Messis Rekord von 21 Toren und wurde zum besten Torschützen in der Geschichte der Turniere.

Mbappé stellte einen persönlichen Rekord auf, doch aus seinen Worten geht hervor, dass dieser Erfolg den Schmerz der Niederlage nicht lindern konnte. Frankreich blieb ohne Medaille, und Deschamps beendete seine lange Ära mit einem schmerzhaften Spiel.

Glauben Sie, dass man die 14-jährige Amtszeit von Deschamps in Frankreich als erfolgreich bezeichnen kann?