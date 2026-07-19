42 Millionen Pfund für Bruno Fernandes: Was hält Galatasaray auf?

"Manchester United" Kapitän Bruno Fernandes steht erneut im Mittelpunkt von Transfergerüchten. Laut dem türkischen Journalisten Suleyman Rodop hat der englische Klub einen überraschend niedrigen Preis für den portugiesischen Mittelfeldspieler festgelegt.

"Galatasaray" ist daran interessiert, den Starspieler nach Istanbul zu holen. Doch es gibt ein Problem, das noch größer ist als die Ablösesumme: die Gehaltsforderungen von Bruno.

"Manchester United" fordert 50 Millionen Euro

Laut Suleyman Rodop könnte "Manchester United" bereit sein, Fernandes für 50 Millionen Euro – etwa 42–43 Millionen Pfund – zu verkaufen.

Der Journalist gab an, dass sich die Verhandlungen um diese Summe drehen. Bisher haben jedoch weder der englische Klub noch die Vertreter des Spielers offizielle Verhandlungen über einen Verkauf bestätigt. Daher sollte die Meldung als bloßes Gerücht auf dem Transfermarkt betrachtet werden.

Das Haupthindernis für "Galatasaray" wurde bekannt

Der türkische Spitzenklub sieht in Bruno einen neuen offensiven Mittelfeldspieler. Laut der Quelle fordert der Portugiese jedoch ein Nettogehalt von fast 20 Millionen Euro pro Jahr.

Dieser Betrag liegt deutlich über dem geplanten Gehaltsbudget von "Galatasaray". Früheren Berichten zufolge war der Istanbuler Klub bereit, etwa 10 Millionen Euro pro Jahr zu bieten. Die finanzielle Lücke zwischen den Parteien ist somit das größte Hindernis für eine Einigung.

Will Bruno selbst überhaupt gehen?

Der aktuelle Vertrag von Fernandes bei "Manchester United" läuft bis Juni 2027. Der Verein hat zudem die Option, ihn um eine weitere Saison zu verlängern.

Zuvor wurde berichtet, dass der Spieler die Absicht hat, im "Old Trafford" zu bleiben und das Team als Kapitän anzuführen. Auch die Führung von "Manchester United" hat offen ihren Wunsch geäußert, ihn zu halten. Daher deckt sich die Meldung über einen Preis von 42 Millionen Pfund derzeit nicht mit der offiziellen Haltung des Vereins.

Ein großer Transfer erfordert zwei Einigungen

Damit "Galatasaray" Bruno Fernandes verpflichten kann, müssen sie sich zunächst mit "Manchester United" auf eine Ablösesumme einigen. Danach müssten sie den Spieler davon überzeugen, seine Gehaltsforderungen deutlich zu senken.

Derzeit ist dies eine mögliche, aber finanziell äußerst komplexe Transferoption. Es gibt kein offizielles Angebot und keine Einigung – auf dem Transfermarkt wird viel geredet, aber unterschrieben ist noch nichts.

Die entscheidende Frage lautet nun: Wird "Manchester United" seinen Kapitän wirklich für 42 Millionen Pfund ziehen lassen, oder ist dies nur ein weiteres Signal von "Galatasaray" vor den Verhandlungen?