Tests für One UI 9 auf Basis von Android 17 für das Samsung Galaxy A34 gestartet

Der südkoreanische Technologiegigant Samsung arbeitet aktiv an Software-Updates für seine beliebten Smartphones. Das Unternehmen hat unerwartet mit internen Tests der One UI 9-Oberfläche auf Basis des Betriebssystems Android 17 für das preisgünstige Modell Galaxy A34 begonnen. Dieser Schritt ist ein wichtiger Meilenstein für die langfristige Unterstützung des Geräts. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Der bekannte Insider Tarun Vats hat auf den Samsung-Servern die erste Test-Firmware für das Modell Galaxy A34 (SM-A346E) entdeckt. Dieser Build mit der Nummer A346EXXUFGZG8 deutet darauf hin, dass das Unternehmen offiziell mit der Vorbereitung der nächsten Benutzeroberflächen-Generation für den internationalen Markt begonnen hat. Normalerweise bedeutet der Beginn solcher Testprozesse, dass eine öffentliche Beta-Version kurz bevorsteht.

Neue Funktionen und Künstliche Intelligenz

One UI 9 verspricht nicht nur visuelle Änderungen, sondern auch Funktionen, die das Nutzererlebnis grundlegend verbessern. Berichten zufolge wird sich die neue Oberfläche auf die Erweiterung der Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz (AI) konzentrieren. Dies ist besonders nützlich für die Automatisierung täglicher Aufgaben und die Steigerung der Systemeffizienz. Zudem werden die Sicherheitseinstellungen weiter verbessert und neue Mechanismen zum Schutz von Benutzerdaten eingeführt.

Laut ixbt.com wird das Update das Multitasking flexibler gestalten. Obwohl das Galaxy A34 kein faltbares Gerät ist, sorgen allgemeine Optimierungen in der One UI 9-Oberfläche dafür, dass Anwendungen auch auf diesem Modell schneller und flüssiger laufen. Dies ermöglicht es Besitzern von Mittelklasse-Smartphones, von Software-Funktionen auf Flaggschiff-Niveau zu profitieren.

Bisher hat Samsung noch kein offizielles Veröffentlichungsdatum für One UI 9 auf dem Galaxy A34 bekannt gegeben. Die Prognosen des Insiders Tarun Vats haben sich jedoch oft als zutreffend erwiesen. Zuvor hatte er die Veröffentlichungstermine der Galaxy S24- und Galaxy S25-Serien sowie die vorzeitige Ankündigung der One UI 8.0-Beta-Version präzise vorhergesagt.

Auf dem Markt in Usbekistan ist das Modell Galaxy A34 aufgrund seines Preis-Leistungs-Verhältnisses sehr beliebt. Daher ist die Einführung der neuesten Android-Version für dieses Smartphone auch für lokale Nutzer eine erfreuliche Nachricht. Dies bestätigt erneut den Hauptvorteil von Samsung-Smartphones gegenüber der Konkurrenz: eine langjährige Software-Garantie.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Samsung bestrebt ist, sein Software-Ökosystem für alle Gerätekategorien gleichermaßen weiterzuentwickeln. Der Beginn der Android 17-Tests für das Galaxy A34 zeigt, dass sich das Unternehmen nicht nur um teure Flaggschiffe kümmert, sondern auch um Modelle, die von der breiten Masse genutzt werden.