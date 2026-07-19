Lionel Messi deutet Abschied an: Statement vor dem Finale zwischen Argentinien und Spanien

Die Fußballwelt steht vor einem weiteren historischen Ereignis. Argentiniens Kapitän Lionel Messi hat vor dem Finale der Weltmeisterschaft 2026 ein emotionales Statement zu seiner Zukunft abgegeben. Der legendäre Stürmer, der im entscheidenden Spiel des Turniers auf nordamerikanischem Boden gegen Spanien antritt, bezeichnete diese Partie als den „letzten Tango“ seiner Karriere. Dies berichtet Goal.com .

Lionel Messi wandte sich über seine sozialen Netzwerke an seine Teamkollegen und die gesamte Nation und betonte, wie wichtig dieses Turnier für ihn sei. Laut dem Star aus Rosario sind der gemeinsam zurückgelegte Weg und der Teamgeist wertvoller als die erzielten Ergebnisse. Diese Aussage wird von vielen Analysten als Abschiedssignal des Spielers aus der Nationalmannschaft interpretiert.

„Ein Team, das zur Familie wurde“

„Das Beste an diesen Jahren waren nicht nur die Titel, sondern die gesamte Reise. Jeden Tag mit dieser Gruppe zusammen zu sein, gemeinsam zu kämpfen, in schwierigen Zeiten wieder aufzustehen und jeden Schritt zu genießen – das ist es, was zählt“, schreibt Lionel Messi. In seiner Nachricht dankte er auch dem Betreuerstab und dem Trainerstab der Nationalmannschaft und verglich sie mit einer einzigen Familie.

Der Erfolg der argentinischen Nationalmannschaft in den letzten Jahren ist nicht nur auf talentierte Spieler zurückzuführen, sondern auch auf das starke interne Umfeld, das sich seit 2018 entwickelt hat. Messi lobte die Widerstandsfähigkeit seines Teams und die Fähigkeit, gemeinsam alle Hindernisse zu überwinden. Seiner Meinung nach hat diese Generation bereits eine unvergessliche Geschichte geschrieben, unabhängig vom Ausgang des Finales.

„Der letzte Tango“ und Zukunftspläne

Als er ein Foto in Zusammenarbeit mit seinem langjährigen Sponsor, der Marke adidas, postete, versah er es mit der Bildunterschrift „The Last Tango“ (Der letzte Tango). Dieser Ausdruck wird in der Sportwelt normalerweise verwendet, um den letzten, glanzvollsten Punkt einer Karriere zu markieren. Millionen von Fans weltweit interpretieren diese Worte als Messis letztes Spiel auf der internationalen Bühne.

Das Finale gegen Spanien ist für Lionel Messi nicht nur eine weitere Chance auf den Titel, sondern auch die Gelegenheit, seine einzigartige Karriere zu krönen. Die argentinische Nationalmannschaft wird versuchen, den Weltmeistertitel zum zweiten Mal in Folge zu verteidigen – ein Ergebnis, das in der Fußballgeschichte selten vorkommt.

Zur Erinnerung: Lionel Messi hatte mit Argentinien bereits die Copa América und die Weltmeisterschaft 2022 gewonnen und damit alle wichtigen Trophäen seiner Sammlung komplettiert. Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass das kommende Finale sein letztes offizielles Länderspiel sein wird.