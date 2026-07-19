Wurde der Goldene Ball vor dem Finale an Messi vergeben?

Vor dem Finale der WM 2026 Lionel Messi ist Gegenstand eines großen Gerüchts geworden. Berichten zufolge könnte der Argentinier unabhängig vom Ausgang des entscheidenden Spiels gegen Spanien zum besten Spieler des Turniers gekürt werden.

Es gibt jedoch einen wichtigen Punkt: Die FIFA hat offiziell noch nicht bestätigt, dass Messi den Goldenen Ball gewonnen hat. Daher könnte der Bericht zwar eine starke Insider-Information sein, ist aber noch kein bestätigter Fakt.

Was besagt der inoffizielle Bericht?

Die Quelle The Touchline gab an, dass die technischen Experten der FIFA die individuellen Auszeichnungen für die WM 2026 diskutiert hätten und geplant sei, den Goldenen Ball an Messi zu überreichen.

In den kursierenden Meldungen heißt es, diese Entscheidung würde sich nicht ändern, egal ob Argentinien das Finale gewinnt oder verliert. Es wurde jedoch keine offizielle Stellungnahme oder ein FIFA-Dokument veröffentlicht, das diesen Anspruch stützt.

Die FIFA hat den Gewinner noch nicht bekannt gegeben

Nach offiziellen Informationen der FIFA werden die wichtigsten individuellen Auszeichnungen bei der WM 2026, einschließlich des Goldenen Balls, von Mitgliedern der Technical Study Group ausgewählt. Diese Experten haben alle 104 Spiele des Turniers technisch und statistisch analysiert.

In einem von der FIFA am 14. Juli veröffentlichten Dokument wird Messi nicht als alleiniger Gewinner genannt, sondern als einer der Hauptanwärter neben Kylian Mbappé, Harry Kane und Jude Bellingham . Daher ist es zu früh, den Schluss zu ziehen, dass die Auszeichnung bereits an Messi vergeben wurde.

Messis Zahlen machen ihn zum Favoriten

Der 39-jährige Messi hat während der WM 2026 acht Tore erzielt und vier Vorlagen gegeben. Mit insgesamt 12 Torbeteiligungen war er einer der entscheidenden Spieler auf Argentiniens Weg ins Finale.

Messi hat alle Spiele der K.o.-Phase über die volle Distanz bestritten. Obwohl zwei Spiele Argentiniens in die Verlängerung gingen, blieb der Kapitän auf dem Platz und führte sein Team an.

In dieser Hinsicht besteht kein Zweifel, dass Messi der Top-Favorit auf den Goldenen Ball ist. Aber Favorit zu sein und die offizielle Vergabe sind zwei verschiedene Dinge. Fußball-Insider feiern manchmal vor dem Tor, während der VAR noch nicht geprüft hat.

Kann das Finalergebnis die Entscheidung ändern?

Der inoffizielle Bericht behauptet, das Finalergebnis habe keinen Einfluss auf Messis Auszeichnung. Doch solange die FIFA den Gewinner nicht verkündet, kann diese Information nicht als garantierte Entscheidung angesehen werden.

Auch die Leistung im Finale gegen Spanien könnte die abschließende Bewertung der Experten beeinflussen. Besonders wenn Messi trifft, ein Tor vorbereitet oder Argentinien zum zweiten Titel in Folge führt, würde sich seine Position weiter festigen. Dies ist lediglich ein mögliches Szenario auf Basis der verfügbaren Informationen.

Wann findet das Finale Spanien gegen Argentinien statt?

Das Finale der WM 2026 findet am 19. Juli im New York–New Jersey Stadium statt. Das Spiel beginnt um 15:00 Uhr Ortszeit. Dies entspricht 00:00 Uhr in der Nacht vom 19. auf den 20. Juli nach usbekischer Zeit.

Argentinien versucht, den zweiten Weltmeistertitel in Folge zu gewinnen. Spanien hingegen strebt den zweiten WM-Sieg seit 2010 an.

Eines ist sicher: Messi ist der Top-Favorit auf den Goldenen Ball. Doch die Meldung, dass ihm die Auszeichnung bereits vor dem Finale garantiert sei, wartet noch auf eine offizielle Bestätigung.

Finden Sie es gerecht, dass Messi den Goldenen Ball der WM 2026 unabhängig vom Finalergebnis erhalten soll?