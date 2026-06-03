Lada Azimut Crossover auf der PMEF-2026 vorgestellt

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Lada Azimut Crossover auf der PMEF-2026 vorgestellt

AvtoVAZ hat offiziell die Vorserienversion seines neuen Lada Azimut Crossovers vorgestellt. Dieses auf der modernisierten Lada Vesta-Plattform basierende Modell soll voraussichtlich bereits im September dieses Jahres in die Serienproduktion gehen. Planmäßig werden die ersten Fahrzeuge bis Ende des Jahres an die Händler ausgeliefert. Darüber berichtet Ixbt.com. Nachrichten berichtet.

Zum Marktstart wird der Crossover mit zwei Antriebsvarianten angeboten. Die Basisversion ist mit einem aktualisierten 1,8-Liter-Motor mit 132 PS und einem WLY-CVT-Getriebe ausgestattet. Zudem steht den Käufern eine Variante mit einem 120 PS starken 1,6-Liter-Motor und einem 6-Gang-Schaltgetriebe zur Verfügung.

Zukünftig soll die Modellpalette um eine Version mit einem 150 PS starken Turbomotor und einem klassischen Automatikgetriebe erweitert werden. Hinsichtlich der Abmessungen gehört der Lada Azimut zur Klasse der kompakten SUVs: Das Fahrzeug ist 4416 mm lang und hat einen Radstand von 2675 mm.

Zur Basisausstattung des Crossovers gehören LED-Scheinwerfer, ein digitales Kombiinstrument mit zwei 10-Zoll-Bildschirmen, eine Rückfahrkamera und ein Reifendruckkontrollsystem. Höhere Ausstattungsvarianten bieten zudem ein Panoramadach, eine Zweizonen-Klimaautomatik, eine kabellose Smartphone-Ladestation, eine elektrische Heckklappe und ein 360-Grad-Kamerasystem.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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