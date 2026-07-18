Xavi kehrt möglicherweise nicht zum Klubfußball zurück: Er enthüllt sein neues Ziel

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Xavi kehrt möglicherweise nicht zum Klubfußball zurück: Er enthüllt sein neues Ziel

Der ehemalige Cheftrainer des FC Barcelona, Xavi Hernández, hat bekannt gegeben, dass sein nächster Karriereschritt eher eine Nationalmannschaft als ein Verein sein könnte. Der spanische Fachmann erklärte, dass diese Arbeitsweise nicht nur seinen beruflichen Zielen, sondern auch seinem Familienleben entspreche.

Xavi verriet nicht, welche Nationalmannschaft er trainieren könnte. Er zählte jedoch die großen Turniere auf, an denen er als Trainer teilnehmen möchte.

Xavi möchte bei einer Nationalmannschaft arbeiten

In einem Interview mit RNE Audio äußerte Xavi, dass er die Option, in Zukunft eine Nationalmannschaft zu leiten, ernsthaft in Betracht ziehe.

„Mein nächster Schritt könnte eine Nationalmannschaft sein. Das passt zu mir. Genau das möchte ich“, sagte der Fachmann.

Seinen Worten zufolge erlauben der ständige Druck und der dichte Terminkalender in einem Verein es ihm nicht, genügend Zeit mit seiner Familie zu verbringen.

Hinter der Entscheidung stecken auch familiäre Gründe

Der 45-jährige Trainer betonte, dass er kleine Kinder habe und seine Karriere so fortsetzen wolle, dass sie mit seiner Familie vereinbar sei.

„Ich habe eine Familie und kleine Kinder. Die Arbeit in einem Verein erlaubt es mir nicht, genug Zeit mit ihnen zu verbringen. Darüber kann ich offen sprechen“, sagte Xavi.

Bei Nationalmannschaften gibt es weniger Spiele und Trainingseinheiten als bei Vereinen. Aus diesem Grund hält Xavi die Arbeit bei einer Nationalmannschaft für eine bequemere Option.

Er zählte vier große Turniere auf

Xavi machte kein Geheimnis daraus, dass er bereit ist, in Zukunft nicht nur eine europäische Nationalmannschaft, sondern auch ein Team von einem anderen Kontinent zu trainieren.

Der Fachmann sagte, er wolle als Trainer an folgenden Turnieren teilnehmen:

  • Weltmeisterschaft;

  • Europameisterschaft;

  • Afrika-Cup;

  • Asienmeisterschaft.

Diese Aussage deutet darauf hin, dass Xavi auch Angebote von Nationalmannschaften außerhalb Europas in Betracht ziehen könnte.

Zwei Titel mit Barcelona gewonnen

Xavi wurde im November 2021 zum Cheftrainer des FC Barcelona ernannt. Er war zweieinhalb Jahre lang für die Katalanen tätig.

Unter seiner Führung gewann Barcelona:

  • Die spanische Meisterschaft;

  • Den spanischen Supercup.

Im Jahr 2024 entließ die Vereinsführung Xavi jedoch von seinem Posten. Seitdem hat der Fachmann kein neues Team mehr trainiert.

Die große Frage ist nun, welche Nationalmannschaft Xavi als erste ein Angebot unterbreiten wird. Sein nächstes Ziel könnte Europa, Asien oder sogar Afrika sein.

XaviBarcelonaFußballNationalmannschaftTrainer
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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