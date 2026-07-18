Mash’al verkündet nach erstem Sieg neuen Transfer

Foto: Mash’al PFK

Der Klub Mash’al aus Muborak, der eine schwierige Saison in der Superliga durchlebt, hat mit der Verstärkung seines Kaders begonnen. Nach dem ersten Saisonsieg verpflichtete das Team einen erfahrenen Flügelstürmer.

Von dem neuen Spieler wird erwartet, dass er die Offensive der „Gaswerker“ in der zweiten Saisonhälfte verstärkt und die Tabellensituation verbessert.

Doniyor Narzullayev wird Spieler von Mash’al

Wie der Pressedienst des Klubs mitteilte, hat Mash’al einen Vertrag mit dem 31-jährigen Flügelstürmer Doniyor Narzullayev unterzeichnet.

Der Spieler verbrachte die erste Saisonhälfte beim Klub Metallurg aus Bekobod. Narzullayev agiert hauptsächlich auf der Position des rechten Flügelstürmers.

Die Vertragsdauer und die Rückennummer des Spielers bei seinem neuen Verein wurden bisher nicht bekannt gegeben.

Viel Erfahrung in der Superliga gesammelt

Im Laufe seiner Karriere hat Doniyor Narzullayev für eine Reihe von Vereinen in Usbekistan gespielt. Er hat an Spielen der Superliga und der Pro-Liga teilgenommen und gilt als einer der Spieler mit ausreichender Erfahrung in der nationalen Meisterschaft.

Seine Schnelligkeit auf dem Flügel, seine Einbindung in das Angriffsspiel und seine Vielseitigkeit auf mehreren Positionen könnten dem Trainerstab von Mash’al zusätzliche Optionen bieten.

Besonders für ein Team, das Schwierigkeiten beim Toreschießen hat, ist die Verpflichtung eines erfahrenen Spielers für den Rest der Saison von großer Bedeutung.

Der lang ersehnte erste Sieg wurde errungen

Am 17. Juli besiegte das Team aus Muborak Qo‘qon-1912 mit 1:0 und feierte damit den ersten Sieg in der laufenden Superliga-Saison.

Vor diesem Ergebnis konnte Mash’al in der Meisterschaft nicht gewinnen und befand sich am Tabellenende.

Das Team belegt derzeit mit 3 Punkten den 16. Platz. Obwohl der erste Sieg den Spielern einen psychologischen Schub gegeben hat, ist der Weg zum Klassenerhalt in der Superliga noch weit.

Eine schwierige Aufgabe erwartet Mash’al

Der Transfer von Doniyor Narzullayev zeigt, dass der Klub ernsthaft versucht, die Situation in der zweiten Saisonhälfte zu ändern.

Es ist jedoch schwierig für einen einzelnen neuen Spieler, alle Probleme zu lösen. Um in der Tabelle zu klettern, muss das Team aus Muborak Fehler in der Defensive reduzieren und die Torchancen effizienter nutzen.

Die Hauptfrage, die die Fans nun beschäftigt, ist, wie schnell sich Narzullayev in seinem neuen Team einlebt und ob er Mash’al beim Klassenerhalt in der Superliga helfen kann.

Glauben Sie, dass dieser Transfer die Ergebnisse von Mash’al verändern kann?