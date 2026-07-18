Argentiniens Nationaltrainer Lionel Scaloni würdigte das Talent von Lamine Yamal vor dem Finale der WM 2026. Der Experte beendete seine warmen Worte für den jungen spanischen Star jedoch mit einem humorvollen Wunsch.

Am 19. Juli treten Argentinien und Spanien um den Weltmeistertitel an. Eine der größten Intrigen des Finales wird das Duell zwischen Lionel Messi und dem Anführer der neuen Generation, Lamine Yamal, sein.

„Er ist ein wahrer Schatz für den Fußball“

Auf der Pressekonferenz vor dem Finale gab Scaloni zu, dass es nicht einfach sein werde, Yamal zu stoppen. Er bezeichnete den spanischen Flügelspieler als eines der größten Talente des Fußballs.

„Lamine ist ein unglaublicher Spieler, ein wahrer Schatz für den Fußball. Er ist noch sehr jung und wird Spanien in Zukunft viele freudige Momente bescheren. Wir hoffen nur, dass dies nicht an diesem Sonntag passiert“, sagte Scaloni.

Über den Kampf gegen Yamal sprechend, scherzte der argentinische Trainer, dass die beste Art, ihn aus dem Spiel zu nehmen, darin bestünde, ihn „in seinem Zimmer einzusperren“.

Yamal wurde zur Hauptwaffe des spanischen Angriffs

Der Flügelspieler des FC Barcelona wurde am 13. Juli 19 Jahre alt. Dennoch ist er bereits zu einem der wichtigsten Leistungsträger der spanischen Nationalmannschaft geworden.

Während der WM 2026 zeichnete sich Yamal durch seine Schnelligkeit, sein Dribbling in Eins-gegen-Eins-Situationen und seine Fähigkeit aus, Angriffe zu forcieren. Im ballbesitzorientierten Spiel Spaniens wird der junge Flügelspieler zu einem der Hauptakteure, die die gegnerische Abwehr knacken.

Eine der schwierigsten Aufgaben für die argentinische Abwehr wird es sein, Yamal auf dem Flügel keine Freiheiten zu lassen.

Argentinien strebt ein historisches Ergebnis an

Der amtierende Weltmeister Argentinien hat die Chance, zum zweiten Mal in Folge den Titel bei der Weltmeisterschaft zu gewinnen.

Scalonis Team hat auf dem Weg ins Finale mehrmals schwierige Situationen gemeistert. Der Trainer sagt, die Unterstützung von Millionen Fans im Land motiviere die Spieler, um eine weitere Meisterschaft zu kämpfen.

Spanien hingegen will zum zweiten Mal nach 2010 Weltmeister werden. Der Europameister zeigte bis zum Finale ein konstantes Spiel und besiegte Frankreich im Halbfinale mit 2:0.

Messi und Yamal — ein Aufeinandertreffen zweier Generationen

Das Finale bietet ein weiteres symbolisches Duell. Der 39-jährige Lionel Messi kämpft um einen weiteren Weltmeistertitel in seiner Karriere, während der 19-jährige Yamal bei seiner ersten WM den Titel greifbar nah hat.

Scaloni bezeichnete Messis Erreichen des WM-Finales mit 39 Jahren als außergewöhnliche Leistung. Seiner Meinung nach wird der argentinische Kapitän unabhängig vom Ergebnis ein Vorbild für zukünftige Generationen bleiben.

Das entscheidende Spiel zwischen Argentinien und Spanien findet am Sonntag, den 19. Juli, im New York-New Jersey Stadion — der MetLife Stadium Arena — statt.

Nun stellt sich eine Hauptfrage: Können Scalonis Schützlinge Yamal stoppen, oder wird der junge spanische Star auch im Finale ein Wörtchen mitreden?