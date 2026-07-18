Das US-Justizministerium hat Bundesbediensteten erlaubt, die TikTok-App wieder auf staatlich bereitgestellte Geräte herunterzuladen und zu nutzen. Diese Entscheidung bedeutet die Aufhebung eines strengen Verbots, das 2022 aus Gründen der nationalen Sicherheit eingeführt wurde, und läutet eine neue Ära in der Technologiepolitik des Landes ein. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Laut Reuters hat das Justizministerium mitgeteilt, dass das Verbot nun seine Gültigkeit verloren hat. Der Hauptgrund hierfür ist die Übertragung der US-Geschäfte von TikTok auf ein neu gegründetes Joint Venture. Im Rahmen dieser Vereinbarung haben große Unternehmen wie Oracle, Silver Lake und MGX die Verantwortung für die Sicherheit der Plattform übernommen.

Sicherheitsgarantien und neue Eigentümerstruktur

Gemäß der neuen Vereinbarung fungiert Oracle als primärer Sicherheitspartner des Joint Ventures. Dies dient dazu, die Vertraulichkeit der Nutzerdaten zu gewährleisten und externe Eingriffe zu verhindern. ByteDance, der ehemalige Eigentümer der App, hält in der neuen Struktur nur noch einen Anteil von 19,9 Prozent.

Im offiziellen Vermerk des Justizministeriums wird darauf hingewiesen, dass Präsident Donald Trump den Mitarbeitern der Exekutive die Installation der TikTok-App auf offiziellen Geräten gestattet hat. Dieser Prozess muss jedoch im Einklang mit den internen Entscheidungen der jeweiligen Behörde und den geltenden Richtlinien am Arbeitsplatz erfolgen.

Zur Erinnerung: Ein 2022 verabschiedetes Gesetz untersagte Staatsbediensteten die Nutzung der App aufgrund von Befürchtungen, dass TikTok zur Spionage genutzt werden könnte. Später wurden diese Beschränkungen landesweit ausgeweitet, bis hin zu einer vollständigen Blockierung der App.

Auswirkungen politischer Veränderungen

Interessanterweise hatte TikTok seine Aktivitäten in den USA kurzzeitig eingestellt, nachdem das Gesetz Anfang letzten Jahres in Kraft getreten war. Donald Trump gelang es jedoch mehrfach, diesen Prozess zu verzögern, und er forderte die Dienstanbieter auf, den Zugang zur App wiederherzustellen. Die aktuelle Entscheidung wird als logische Fortsetzung dieses politischen Willens betrachtet.

Diese Nachricht ist auch für Nutzer in Usbekistan von Bedeutung, da die Entspannung der Lage um TikTok in der größten Volkswirtschaft und dem technologischen Zentrum der Welt den globalen Einfluss der Plattform und das Vertrauen in ihre Sicherheitsstandards stärken könnte. Es ist nicht auszuschließen, dass diese Veränderungen in den USA auch die Entscheidungen von Regulierungsbehörden in anderen Ländern beeinflussen werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die großen politischen und rechtlichen Debatten um TikTok vorerst zugunsten der amerikanischen Regierung entschieden zu sein scheinen. Unter der Aufsicht lokaler Giganten wie Oracle wurde die App nicht nur für normale Nutzer, sondern auch für Regierungsbeamte als sicher eingestuft.