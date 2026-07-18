Wer braucht Bronze? Unterschiedliche Stimmung bei England und Frankreich

Vor dem Spiel um den dritten Platz bei der Weltmeisterschaft herrscht in den Lagern von England und Frankreich eine unterschiedliche Stimmung. Während die Franzosen dieses Spiel als Pflichtaufgabe betrachten, könnten die Schützlinge von Thomas Tuchel für ihr bestes Ergebnis seit 60 Jahren auf den Platz gehen.

Es gibt jedoch eine versteckte Motivation für Frankreich: Dies wird das letzte Spiel von Didier Deschamps als Nationaltrainer sein.

Die Franzosen haben keine Lust auf das Bronze-Duell

Frankreich verlor im Halbfinale mit 0:2 gegen Spanien und schied aus dem Titelrennen aus. Nun trifft das Team in Miami im Spiel um Platz drei auf England. England verlor im Halbfinale mit 1:2 gegen Argentinien.

Deschamps sprach offen über das Spiel um Bronze und gab zu, dass es keine Begegnung sei, an der beide Teams teilnehmen wollten.

„Es ist kein Spiel, das wir bevorzugen würden, aber es existiert.“

Auch Verteidiger Ibrahima Konaté äußerte sich ähnlich. Er sagte, das Ziel der Spieler sei nicht der dritte Platz gewesen, aber jetzt hätten sie keine andere Wahl mehr.

Unerwartete Motivation für Frankreich

Die Aussagen der französischen Spieler erwecken den Eindruck, dass es ihnen an Enthusiasmus mangelt. Konaté sagte jedoch auch, dass das Team versuchen werde zu gewinnen, um Deschamps ein würdiges Abschiedsgeschenk zu machen.

Dieses Spiel wird das letzte von Deschamps an der Spitze der französischen Nationalmannschaft sein. Daher könnte die Bronzemedaille für die Franzosen eine Gelegenheit werden, den Trainer mit einem Sieg zu verabschieden.

England kurz vor einem Ergebnis, auf das man seit 1966 wartet

Auch Tuchel bezeichnete das Spiel um den dritten Platz zunächst als eine Begegnung, die die Spieler nicht wollten. Dennoch betonte er, dass England nach der schmerzhaften Halbfinalniederlage eine angemessene Antwort geben müsse.

Sollte England die Bronzemedaille gewinnen, wäre dies das beste WM-Ergebnis der Mannschaft seit dem Titel 1966. Zudem könnten die Engländer erstmals in der Geschichte eine Weltmeisterschaft außerhalb Großbritanniens auf dem dritten Platz beenden.

In dieser Hinsicht scheint die Motivation der Tuchel-Schützlinge höher zu sein als die der Franzosen. Der mentale Schlag aus dem Halbfinale, Müdigkeit und mögliche Kaderänderungen könnten jedoch das Spieltempo beeinflussen.

Ist ein Spiel um den dritten Platz notwendig?

Das Bronze-Duell bleibt eine Tradition bei der Weltmeisterschaft. Über die Notwendigkeit einer solchen Begegnung wird im Fußball jedoch ständig diskutiert.

Einerseits ermöglicht es den im Halbfinale unterlegenen Teams, das Turnier mit einem Sieg zu beenden, gibt weniger eingesetzten Spielern eine Chance und ermittelt den offiziellen Dritten.

Andererseits erhöht die Forderung nach einem weiteren Spiel von Spielern, die ihr Hauptziel verloren haben, das Risiko von Verletzungen und Müdigkeit. Bei der Europameisterschaft fand das letzte Spiel um Platz drei 1980 statt, danach schaffte die UEFA dieses Spiel ab.

Wer zeigt auf dem Platz mehr Willen?

Auf dem Papier scheint Englands Chance auf ein historisches Ergebnis eine stärkere Motivation zu sein. Frankreich hingegen wird kämpfen, um seinen Trainer mit einem Sieg zu verabschieden.

Daher könnte das „Spiel, das niemand will“ unerwartet zu einem hochgradig prinzipiellen Duell werden. Das Bronze-Finale erweist sich manchmal eher als Charaktertest denn als Trostspiel.

Glauben Sie, dass ein separates Spiel um den dritten Platz bei der Weltmeisterschaft notwendig ist?