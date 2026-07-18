Der US-Elektroautomarkt erlebt einen bedeutenden Wandel: Große Autokonzerne überdenken ihre Elektrifizierungsstrategien und verabschieden sich von einer Reihe vielversprechender Modelle. Insbesondere hat Honda beschlossen, die Produktion des Honda Prologue, seines neuesten vollelektrischen Fahrzeugs im US-Portfolio, einzustellen. Diese Entscheidung markiert nicht nur das Ende eines einzelnen Modells, sondern einen Rückzug der gesamten Branche vom amerikanischen Markt. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Laut TechCrunch steht dieser Trend in krassem Gegensatz zur Lage auf dem Weltmarkt. Mehrere Faktoren tragen zum Rückgang der Elektroauto-Verkäufe in den USA bei, darunter die Streichung der 7500-Dollar-Steuergutschriften, steigende Zölle und veränderte Verbraucherpräferenzen. Daten von Kelley Blue Book und Cox Automotive zeigen, dass Elektrofahrzeuge im zweiten Quartal 2026 nur 5,8 Prozent des Gesamtmarktes ausmachten.

Das Schicksal des Afeela-Projekts, einer Partnerschaft zwischen Sony und Honda

Eine der aufsehenerregendsten Nachrichten war die Einstellung der Marke Afeela, die in Partnerschaft zwischen Sony und Honda entstanden war. Das Projekt, das ursprünglich 2020 auf der CES als Vision S-Prototyp vorgestellt wurde, hatte in der Technologiewelt großes Interesse geweckt. Die beiden japanischen Konglomerate hatten sich zusammengeschlossen, um ein hochtechnologisches und intelligentes Elektroauto zu entwickeln, doch im März 2026 gab das Joint Venture bekannt, dass es die zwei Modelle unter der Marke Afeela aufgibt.

Honda kürzt nicht nur gemeinsame Projekte, sondern auch seine eigenen unabhängigen Pläne. Das Unternehmen hat drei neue Elektroauto-Modelle für den US-Markt gestrichen. Auf dieser Liste steht auch ein mittelgroßer SUV, der auf der CES 2025 präsentiert wurde und im "EV Hub"-Werk in Ohio produziert werden sollte. Die zuvor angekündigten futuristischen Konzepte Saloon und Space-Hub wurden ebenfalls auf unbestimmte Zeit verschoben.

Allgemeine Marktlage und Anzeichen einer Erholung

Der Rückgang auf dem Elektroautomarkt ist in den Zahlen deutlich sichtbar. So lagen die Verkäufe im vierten Quartal 2025 um 36 Prozent niedriger als im gleichen Zeitraum 2024. Im zweiten Quartal 2026 sank das Verkaufsvolumen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 20,5 Prozent. Dennoch stellen Experten fest, dass es Anzeichen für eine allmähliche Markterholung gibt, da sich die Lücke beim Verkaufsvolumen verringert.

Obwohl viele Modelle den Markt verlassen, haben neue Marktteilnehmer die Hoffnung noch nicht aufgegeben. So kommen neue Modelle wie der Rivian R2 auf den amerikanischen Markt. Der strategische Rückzug traditioneller Hersteller wie Honda deutet jedoch darauf hin, dass die Auswahl an Elektrofahrzeugen in den USA in den kommenden Jahren deutlich abnehmen wird. Diese Situation ist ein Signal für Märkte, in denen Elektroautos an Popularität gewinnen, wie etwa Usbekistan, und zeigt, dass sich die Prioritäten globaler Hersteller verschieben.