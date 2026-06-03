Neuer Lada Iskra TMS vorgestellt: 218 PS und sequentielles Getriebe

Im Rahmen des PMEF-2026 präsentierte AvtoVAZ eine der ungewöhnlichsten Versionen seines neuen Modells Iskra — den für den Rennsport vorbereiteten Lada Iskra TMS, der in Zusammenarbeit mit TMS Motorsport entwickelt wurde. Der Entwickler ist in der Motorsportwelt bestens bekannt: Auf dessen Technologie basierte der Lada Granta TC1, mit dem der britische Rennfahrer Rob Huff 2014 auf dem Stadtkurs von Macau einen Rekord aufstellte. Darüber berichtet Ixbt.com. berichtet darüber.

Unter der Motorhaube des Lada Iskra TMS arbeitet ein 1,6-Liter-Turbomotor mit 218 PS und 280 N·m Drehmoment. Er ist mit einem sequentiellen 6-Gang-Schaltgetriebe gekoppelt. Das sequentielle Getriebe ermöglicht maximale Schaltgeschwindigkeit und Präzision. Im Gegensatz zum klassischen Schaltgetriebe erlaubt dieser Mechanismus das Schalten nur sequentiell — nach oben oder unten (jeweils nur ein Gang).

Für den Renneinsatz erhielt das Fahrzeug eine verschweißte Leichtbaukarosserie mit integriertem Sicherheitskäfig, ein fortschrittliches Aerodynamik-Kit, ein verstärktes Fahrwerk mit einstellbarer Druck- und Zugstufendämpfung sowie neue 17-Zoll-Räder.

Das Projekt zielt auf die Teilnahme an einem neuen Format von Langstreckenrennen — einem Markenpokal — ab, wobei die ersten Rennen mit dem Lada Iskra TMS für das nächste Jahr geplant sind. Zuvor hatte auch das Tuning-Unternehmen RCI Service die Entwicklung einer ersten 160 PS starken Turboversion des Lada Iskra angekündigt.