Herrscher und ihre Autos: Als Staatschefs ans Steuer stiegen

Die Tradition, spezielle Fahrzeuge für Staatsoberhäupter zu bauen, hat eine lange Geschichte, da viele von ihnen echte Autoenthusiasten waren. Das erste offizielle Auto der US-Präsidenten wurde beispielsweise mit Dampf betrieben. 1907 initiierte Kriegsminister William Taft den Kauf von zwei White Pullman Tourern für die Regierung. Obwohl Theodore Roosevelt das Reiten vorzog, nutzte Taft diese Wagen nach seinem Amtsantritt 1909 weiterhin aktiv. Laut Autocar.co.uk, berichtet .

Interessanterweise hielt Kaiser Wilhelm II das Automobil trotz seiner Erfindung in Deutschland für eine „vorübergehende Mode“ und besaß bis in die 1900er Jahre kein eigenes Auto. Einer der ersten herrschenden Autofahrer war Sultan Abdülhamid II. der Türkei, der überraschend ein britisches Elektroauto wählte. Dieses von Acme & Immisch Electric Works in London gebaute Fahrzeug erreichte 5-6 mph.

Auch die Maharadschas Indiens gehörten zu den frühesten Autoenthusiasten. Maharadscha Waghji Rawaji II von Morvi wollte 1897 auf seiner Großbritannien-Reise 40 mph fahren, war aber von der Geschwindigkeit so überrascht, dass er schon bei 20-22 mph bremsen ließ. Der Maharadscha von Tikari war mutiger und nahm 1906 mit seinem Renault an Rennen teil.

Ein weiterer bemerkenswerter asiatischer Autofahrer war Amir Habibullah Khan von Afghanistan. Er war 1907 bei seinem Indienbesuch von einem Wolseley-Siddeley fasziniert. Jahre später bestellte er bei der britischen Firma Ausrüstung im heutigen Wert von 3,1 Mio. Pfund. Um seinem Volk diese Erfindung nahezubringen, schickte der Amir eine Gruppe Afghanen zur Kfz-Wartungsschulung nach Mumbai.