Kriegsfeuer im Nahen Osten: USA greifen Iran den neunten Tag in Folge an

Die US-Streitkräfte haben die neunte Nacht in Folge Luftangriffe auf Ziele auf iranischem Territorium durchgeführt. Während Washington erklärt, diese Operationen zielten darauf ab, Irans militärische Kapazitäten zu schwächen, setzt Teheran seine Angriffe auf US-Militäreinrichtungen in Kuwait und Bahrain fort. Diese Spannungen beeinträchtigen auch den Schiffsverkehr in der Straße von Hormus erheblich.

Zamin.uz Liefert Details zu den eskalierenden militärischen Aktionen im Nahen Osten, den Verlusten und der Lage auf dem globalen Energiemarkt.

Die 9-tägigen US-Angriffe und CENTCOM-Bericht

Nach Angaben des US-Zentralkommandos (CENTCOM) begannen die jüngsten Luftangriffe am 20. Juli um 02:30 Uhr Ortszeit.

Die amerikanische Seite betont:

Das Hauptziel der Angriffe ist es, Irans militärische Fähigkeiten weiter einzuschränken.

Es ist beabsichtigt, die Kräfte zu schwächen, die Handelsschiffe und zivile Seeleute in der Straße von Hormus bedrohen.

Donald Trump: „Dies ist eine Antwort für unsere gefallenen Soldaten“

US-Präsident Donald Trump gab nach dem WM-Finale auf dem Rückweg nach Washington eine Erklärung gegenüber Journalisten ab. Er bewertete die neuen Angriffe als Reaktion auf den Tod amerikanischer Soldaten.

„Wir haben sie heute Nacht hart getroffen. Wir haben dies im Gedenken an unsere gefallenen Soldaten getan“, sagte Trump.

Laut CENTCOM sind seit Beginn des jüngsten militärischen Konflikts im Nahen Osten 3 weitere US-Soldaten gefallen. Damit ist die Zahl der seit Beginn des Krieges mit dem Iran gefallenen amerikanischen Soldaten offiziell auf 17 gestiegen.

Spannungen in der Straße von Hormus: Tanker festgehalten

Als Reaktion auf die US-Angriffe setzt der Iran seine Schläge gegen US-Militäreinrichtungen in Kuwait und Bahrain fort. Gleichzeitig teilten die Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) mit, dass sie ihre militärischen Operationen nicht eingestellt hätten.

Aktuelle Lage in der Meerenge und Indikatoren für den Schiffsverkehr:

Festsetzung von Tankern: Die IRGC teilte mit, dass sie in der Nacht zum 20. Juli zwei Öltanker in der Nähe der Straße von Hormus festgehalten habe.

Explosionen: Laut der iranischen Agentur Tasnim versuchten diese Schiffe, illegal in die Meerenge einzufahren oder sie über eine südliche Route zu verlassen, wobei es auf ihnen zu Explosionen kam.

Rückgang des Schiffsverkehrs: Nach Daten der Londoner Börse passierten am 18. Juli 8 Schiffe die Meerenge, am 19. Juli waren es nur noch 4.

Lage auf dem Gasmarkt: Schiffe warten in der Schlange

Nach Angaben des Analyseunternehmens S&P Global bleibt die Produktion von Flüssigerdgas (LNG) in Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten trotz der Unterbrechungen in der Straße von Hormus vorerst relativ stabil.

Der eingeschränkte Verkehr durch die Meerenge zeigt jedoch seine Folgen: