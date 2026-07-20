Die Fußballwelt wurde Zeuge eines dramatischen Endes eines weiteren großen Turniers. Im Finale der Weltmeisterschaft 2026 besiegte die spanische Nationalmannschaft Argentinien und sicherte sich zum zweiten Mal in ihrer Geschichte die Goldmedaille. Das Spiel, das in einem prächtigen Stadion in New Jersey stattfand, wurde zum Aufeinandertreffen nicht nur zweier Mannschaften, sondern auch zweier unterschiedlicher Fußballphilosophien. Dies berichtet Goal.com .

Während die "La Roja" unter der Leitung von Luis de la Fuente während des gesamten Spiels auf Kontrolle setzte, wählten die Schützlinge von Lionel Scaloni einen aggressiven und körperbetonten Stil. Laut Goal.com siegten in dem 120-minütigen intensiven Kampf das Können und die Geduld der Spanier. Argentinien hingegen geriet aufgrund seiner übermäßig harten Spielweise in die Kritik.

Die Schlacht von New Jersey und die entscheidende Rote Karte

Die reguläre Spielzeit endete mit einem torlosen Unentschieden, doch ein Vorfall in der 90. Minute veränderte das Schicksal des Spiels. Der argentinische Mittelfeldspieler Enzo Fernandez sah in einer unnötigen Situation die Gelb-Rote Karte und musste das Feld verlassen. Dies zwang den amtierenden Weltmeister, die Verlängerung in Unterzahl zu bestreiten.

Spanien nutzte die numerische Überlegenheit aus. In der 106. Minute verwertete der eingewechselte Ferran Torres eine Flanke von Nico Williams und traf ins Netz von Emi Martinez. Dieses einzige Tor sicherte Spanien den Meistertitel. Argentinien versuchte bis zum Schluss, das Ergebnis zu drehen, doch ihre Angriffe blieben erfolglos.

Der letzte Tanz für Lionel Messi

Dieses Finale sollte das letzte große Turnier für den legendären Lionel Messi mit der Nationalmannschaft sein. Leider konnte der große Stürmer am Ende des Spiels seine Tränen nicht zurückhalten. Messi konnte diesmal kein Wunder vollbringen, um sein Team zu retten, und blieb auf dem Platz eher ein Zuschauer.

Experten sind der Meinung, dass Argentinien in diesem Spiel "Anti-Fußball" zeigte. Die übermäßige Härte des Teams und die Provokationen von Spielern wie Leandro Paredes und Enzo Fernandez überschatteten den Geist des Spiels. Letztendlich bewertete die Fußballwelt den Sieg Spaniens als verdient, da sie mehr Kreativität auf dem Platz zeigten.

Mit diesem Sieg hat die spanische Nationalmannschaft bewiesen, dass sie bereit ist, eine neue Ära der Hegemonie im Weltfußball einzuleiten. Auch wenn Lionel Messi seinen Titel als Weltmeister abgeben musste, bleibt er der größte Spieler der Fußballgeschichte. Nun richtet sich alle Aufmerksamkeit auf die Dominanz Spaniens in den kommenden Jahren.