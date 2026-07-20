Weltmeisterschaft: Lionel Messi verabschiedet sich unter Tränen, Spanien ist neuer Weltmeister

Die Fußballwelt wurde Zeuge eines weiteren historischen Wendepunkts. Das Finale der Weltmeisterschaft 2026 im MetLife Stadium in den USA endete für die argentinische Nationalmannschaft mit einem unerwarteten und schmerzhaften Ausgang. Die amtierenden Meister verloren ein hart umkämpftes Spiel gegen Spanien und verpassten damit die Chance, zum zweiten Mal in Folge die Goldmedaille zu gewinnen. Dies berichtet Goal.com .

In der regulären Spielzeit fielen keine Tore, doch ein Treffer von Ferran Torres zu Beginn der zweiten Hälfte der Verlängerung entschied das Spiel. Laut Goal.com hatte die spanische Nationalmannschaft das Spiel über die gesamte Dauer klar im Griff. Die Statistiken bestätigen dies: "La Roja" gab 20 Schüsse auf das gegnerische Tor ab, während Argentinien auf lediglich 2 Schüsse begrenzt blieb.

Lionel Messi und seine letzten Hoffnungen

Für den 39-jährigen Lionel Messi ging dieses Turnier als seine sechste Weltmeisterschaft in die Geschichte ein. Der legendäre Stürmer, der versuchte, seinen Sieg von 2022 in Katar zu wiederholen, konnte seine Emotionen nach dem Schlusspfiff nicht zurückhalten. Der achtfache Gewinner des "Ballon d'Or", der mitten auf dem Platz offen weinte, sorgte für den bewegendsten und unvergesslichsten Moment dieses Finales.

Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente gab vor dem Spiel zu, dass der Hauptplan darin bestand, die Gefahr durch Lionel Messi zu neutralisieren. "Unsere erste Aufgabe war es, Messi aus dem Spiel zu nehmen", sagte der Trainer. Auch die spanischen Spieler versuchten, den niedergeschlagenen argentinischen Kapitän zu trösten, bevor sie ihren Sieg feierten.

Argentiniens Nationaltrainer Lionel Scaloni nahm seinen Kapitän nach dem Spiel in Schutz. Obwohl er keine konkreten Angaben zu Messis Zukunft machte, betonte er dessen Stellenwert im Weltfußball. "Er ist der größte Spieler aller Zeiten, der je ein Spielfeld betreten hat. Ich hoffe, jeder ist stolz auf das, was er erreicht hat", betonte der Fachmann.

Diese Niederlage verhinderte, dass Argentinien den Rekord von Brasilien aus dem Jahr 1962 einstellen und den Weltmeistertitel verteidigen konnte. Spanien hingegen bestieg zum zweiten Mal in seiner Geschichte den Fußball-Thron. Nun stellt sich die gesamte Fußballwelt die Frage: War dies das letzte Spiel von Lionel Messi für die Nationalmannschaft? Bisher hat der Spieler dazu keine offizielle Stellungnahme abgegeben.