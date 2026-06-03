394 PS und 1100 km Reichweite: Hybrid-Prototyp des Lada Azimut in Entwicklung

AvtoVAZ plant, den Verkauf des neuen Lada Azimut Crossovers im vierten Quartal 2026 zu starten. Dies gab der CEO des Unternehmens, Maxim Sokolov, in einem Interview mit TASS bekannt. Ihm zufolge soll die Produktion des Modells im nächsten Quartal anlaufen, wobei die ersten Fahrzeuge voraussichtlich bis Ende des Jahres an die Händler ausgeliefert werden. Darüber berichtet Ixbt.com. Nachrichten berichtet.

Sokolov betonte zudem, dass ein Hybrid-Prototyp des Lada Azimut bis Ende 2026 vorgestellt werden könnte. Obwohl nicht alle vielversprechenden Entwicklungen die Serienproduktion erreichen, zielen Experten darauf ab, das zukünftige Potenzial des Modells anhand dieses Prototyps zu bewerten. Die technischen Daten der neuen Hybridversion wurden bereits bekannt gegeben.

Der kommende Hybrid-Lada Azimut zeichnet sich durch ein AWD-System, einen 394 PS starken Antriebsstrang und eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 5,7 Sekunden aus. Am wichtigsten ist, dass das Fahrzeug mit einer einzigen Tankfüllung und Ladung eine Strecke von 1100 km zurücklegen kann. Dieser Wert markiert eine völlig neue Etappe für die russische Marke.

Darüber hinaus erwägt AvtoVAZ eine Ausweitung seines Auto-Abonnementprogramms. Derzeit ist dieser Service für den Lada Vesta verfügbar, künftig könnten jedoch auch der Lada Largus, der Lada Iskra und der neue Lada Azimut Crossover in die Liste aufgenommen werden. Zuvor wurde bereits berichtet, dass Autopilot- und KI-Systeme in Lada-Fahrzeugen eingeführt werden sollen.