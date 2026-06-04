Lada Azimut vor Verkaufsstart mit Turbomotor ausgestattet

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Lada Azimut vor Verkaufsstart mit Turbomotor ausgestattet

Laut AvtoVAZ-Chef Maxim Sokolov wird der Crossover Lada Azimut derzeit mit einem Turbomotor getestet. Die endgültige Entscheidung über die Serienproduktion des neuen Modells wird auf Grundlage der Testergebnisse getroffen. Darüber berichtet Ixbt.com. berichtet .

Die Unternehmensführung plant, in naher Zukunft Flaggschiff-Modelle, vor allem den Lada Azimut, mit Hybrid- und Turbomotoren auszustatten. Ein solcher Prototyp soll bis Ende dieses Jahres der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Es ist erwähnenswert, dass es dabei nicht nur um in Russland gefertigte Aggregate geht, sondern auch um Motoren, die im Rahmen von Partnerschaften bezogen werden. Derzeit sind alle Serienmodelle der Marke Lada wie Granta, Vesta, Niva, Largus und Iskra ausschließlich mit Saugmotoren ausgestattet.

Die Serienproduktion des Crossovers Lada Azimut soll im dritten Quartal dieses Jahres beginnen, der Verkaufsstart ist für das vierte Quartal geplant. Das neue Modell basiert auf einer modernisierten Variante der Lada Vesta-Plattform.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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