3.000 Einheiten des Lada Azimut werden 2026 produziert

Auf dem Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg (SPIEF-2026) hat AvtoVAZ seinen neuen Crossover Lada Azimut vorgestellt. Im Rahmen der Veranstaltung wurden erste Details zu den Produktionsplänen und zum Preis des neuen Modells bekannt. Darüber berichtet Ixbt.com. berichtet .

Laut dem Telegram-Kanal Avtopotok ist der Produktionsplan für den Lada Azimut in diesem Jahr recht bescheiden – insgesamt 3.000 Fahrzeuge. Ein Teil dieser Autos soll als Ausstellungsstücke und für Showrooms an Händlerzentren geliefert werden.

AvtoVAZ-Chef Maxim Sokolov äußerte sich zum Preis des neuen Crossovers. Ihm zufolge wird der endgültige Wert von makroökonomischen Faktoren abhängen, insbesondere vom Leitzins der Zentralbank und dem Rubel-Wechselkurs zum Jahresende.

Die Unternehmensführung verspricht, den Preis des Lada Azimut für Käufer „akzeptabel, wettbewerbsfähig und erschwinglich“ zu gestalten, doch genaue Zahlen bleiben bis zum offiziellen Verkaufsstart geheim.

Zur Erinnerung: Zuvor waren Informationen über einen Prototyp des Lada Azimut mit einem 394 PS starken Hybridantrieb aufgetaucht. Diese Hybridversion soll mit einer einzigen Tankfüllung und Batterieladung eine Reichweite von 1.100 km erzielen.