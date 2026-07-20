Messi und 9 weitere Spieler kehrten nicht nach Argentinien zurück: Der Grund ist bekannt

Nach der 0:1-Niederlage der argentinischen Nationalmannschaft im Finale der WM 2026 gegen Spanien kehrte ein Teil der Spieler nicht in ihre Heimat zurück. Lionel Messi und neun weitere Spieler entschieden sich, in den USA zu bleiben, sich bei ihren Vereinen zu melden oder ihren Urlaub anzutreten.

Laut TyC Sports sind 16 Spieler der Nationalmannschaft nach Argentinien zurückgekehrt. Dass Messi nicht in seine Heimat geflogen ist, hängt mit seiner beruflichen Tätigkeit in den USA zusammen.

Messi und De Paul blieben in den USA

Lionel Messi steht beim Verein Inter Miami unter Vertrag. Aus diesem Grund wird berichtet, dass er nach der Weltmeisterschaft in den USA geblieben ist, anstatt nach Argentinien zu reisen.

Zusammen mit ihm gehört auch sein Vereinskollege Rodrigo de Paul zu den Spielern, die in den USA geblieben sind.

Andere Spieler reisten in die Länder, in denen ihre Vereine ansässig sind, oder gingen in einen Kurzurlaub. Daher gibt es keinen Grund, ihr Ausbleiben bei der Rückkehr nach Argentinien als Unzufriedenheit mit dem Team oder als Reaktion auf die Finalniederlage zu interpretieren.

16 Spieler kehrten in ihre Heimat zurück

Nach dem Ende der Weltmeisterschaft kehrte ein Teil der argentinischen Delegation in das Land zurück. Berichten zufolge befanden sich insgesamt 16 Spieler im Flugzeug.

Sie wurden in Argentinien von Fans empfangen. Doch anders als bei den Massenfeiern nach dem Titelgewinn 2022 kehrte das Team diesmal mit Silbermedaillen zurück.

Obwohl der amtierende Weltmeister das Finale erreichte, war ein einziges Tor in der Verlängerung entscheidend.

Das Finale verlief für Messi erfolglos

Die reguläre Spielzeit der Partie gegen Spanien endete 0:0. In der Verlängerung erzielte Ferran Torres das Tor gegen Argentinien und sicherte Spanien den Titel.

Dieses Spiel war für Messi das ineffektivste bei der WM 2026. Zum ersten Mal im Turnier konnte der Kapitän Argentiniens weder ein Tor erzielen noch eine Vorlage geben.

Dennoch beendete der 39-Jährige das Turnier mit starken persönlichen Statistiken. Er erzielte acht Tore und gab vier Vorlagen, was eine entscheidende Rolle beim Einzug seines Teams ins Finale spielte.

Der Torjägerrekord ging ebenfalls verloren

Nach dem Finale verlor Messi auch seinen Status als bester Torschütze in der Geschichte der Weltmeisterschaften. Er wurde vom französischen Stürmer Kylian Mbappé um einen Treffer überholt.

Hätte Messi im Finale getroffen, hätte sich die Situation im Rennen um den Rekord wieder ändern können. Doch die spanische Defensive schränkte die Möglichkeiten des argentinischen Anführers ein.

Wie sieht Messis nächster Plan aus?

Argentinien hat den Titel im Finale verpasst, aber für Messi und eine Reihe von Spielern geht die Vereinssaison bald weiter. Deshalb handelten sie nach ihren eigenen Plänen, anstatt mit der Nationalmannschaft nach Buenos Aires zurückzukehren.

Dass Messi in den USA geblieben ist, wird nicht als unerwarteter Protest gesehen, sondern als einfache Entscheidung im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit bei Inter Miami. Nun liegt der Fokus auf seinem Status im Verein nach der WM 2026 und seiner Zukunft in der argentinischen Nationalmannschaft.