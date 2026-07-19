England besiegt Frankreich und sichert sich den dritten Platz bei der WM 2026

Das Spiel um den dritten Platz bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zwischen Frankreich und England war torreich und intensiv. Die Begegnung endete mit einem 6:4-Sieg für England.

Für Frankreich, Kylian Mbappé erzielte in der 48. und 66. Minute einen Doppelpack. Bradley Barcola traf in der 54. Minute und Ousmane Dembélé in der 90.+6. Minute.

Die Tore für England erzielten Declan Rice in der 3. Minute, Ezri Konsa in der 18. Minute sowie Bukayo Saka in der 37., 45.+1. und 87. Minute. Jude Bellingham erzielte in der 90.+8. Minute ein weiteres Tor. Saka erzielte damit einen Hattrick in diesem Spiel.

In der Statistik waren die Teams bei den Schüssen gleichauf, beide gaben 18 Versuche ab. Bei den Schüssen aufs Tor lag England mit 10:9 vorne.

Auch beim Ballbesitz hatten die Engländer mit 55 Prozent die Nase vorn, während Frankreich auf 45 Prozent kam. England spielte 475 Pässe, Frankreich 414. Die Passgenauigkeit lag bei beiden Teams bei 92 Prozent.

Bei den Fouls beging Frankreich 13 und England 7 Regelverstöße. Im Spiel wurden keine gelben oder roten Karten gezeigt. Beide Mannschaften standen jeweils dreimal im Abseits. Bei den Eckbällen hatte England mit 4:3 die Oberhand.

Nach diesem Ergebnis belegte England den dritten Platz bei der WM 2026. Frankreich beendete das Turnier auf dem vierten Platz.