England besiegt Frankreich und sichert sich den dritten Platz bei der WM 2026

·78·Sport
England besiegt Frankreich und sichert sich den dritten Platz bei der WM 2026

Das Spiel um den dritten Platz bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zwischen Frankreich und England war torreich und intensiv. Die Begegnung endete mit einem 6:4-Sieg für England.

Für Frankreich, Kylian Mbappé erzielte in der 48. und 66. Minute einen Doppelpack. Bradley Barcola traf in der 54. Minute und Ousmane Dembélé in der 90.+6. Minute.

Die Tore für England erzielten Declan Rice in der 3. Minute, Ezri Konsa in der 18. Minute sowie Bukayo Saka in der 37., 45.+1. und 87. Minute. Jude Bellingham erzielte in der 90.+8. Minute ein weiteres Tor. Saka erzielte damit einen Hattrick in diesem Spiel.

In der Statistik waren die Teams bei den Schüssen gleichauf, beide gaben 18 Versuche ab. Bei den Schüssen aufs Tor lag England mit 10:9 vorne.

Auch beim Ballbesitz hatten die Engländer mit 55 Prozent die Nase vorn, während Frankreich auf 45 Prozent kam. England spielte 475 Pässe, Frankreich 414. Die Passgenauigkeit lag bei beiden Teams bei 92 Prozent.

Bei den Fouls beging Frankreich 13 und England 7 Regelverstöße. Im Spiel wurden keine gelben oder roten Karten gezeigt. Beide Mannschaften standen jeweils dreimal im Abseits. Bei den Eckbällen hatte England mit 4:3 die Oberhand.

Nach diesem Ergebnis belegte England den dritten Platz bei der WM 2026. Frankreich beendete das Turnier auf dem vierten Platz.

EnglandFrankreichBukayo SakaKylian MbappéJude BellinghamFIFA 2026
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Weltmeisterschaft: 10 Tore im Spiel zwischen England und FrankreichWeltmeisterschaft: 10 Tore im Spiel zwischen England und FrankreichHeute, 04:36Die größten Enttäuschungen der WM 2026: Ronaldo, Neymar und weitereDie größten Enttäuschungen der WM 2026: Ronaldo, Neymar und weitereHeute, 01:38Sobolev rettet in letzter Sekunde: Zenit ist russischer Superpokalsieger!Sobolev rettet in letzter Sekunde: Zenit ist russischer Superpokalsieger!Heute, 01:36Chelsea schlägt auf dem Transfermarkt ein: Morgan Rogers für Rekordsumme verpflichtetChelsea schlägt auf dem Transfermarkt ein: Morgan Rogers für Rekordsumme verpflichtetHeute, 01:33Kylian Mbappe über den Abschied von Didier Deschamps: „Wir konnten unserem Trainer keinen würdigen Abschluss bereiten“Kylian Mbappe über den Abschied von Didier Deschamps: „Wir konnten unserem Trainer keinen würdigen Abschluss bereiten“Heute, 01:33Der letzte Kampf um Bronze: Frankreich und England geben Aufstellungen bekanntDer letzte Kampf um Bronze: Frankreich und England geben Aufstellungen bekanntHeute, 01:32
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier