Weltmeisterschaft: 10 Tore im Spiel zwischen England und Frankreich

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Weltmeisterschaft: 10 Tore im Spiel zwischen England und Frankreich

Im Spiel um den dritten Platz bei der Weltmeisterschaft besiegte die englische Nationalmannschaft Frankreich mit 6:4 und sicherte sich die Bronzemedaille. Diese Begegnung ging als das torreichste "kleine Finale" in die Turniergeschichte ein. Die Engländer unter der Leitung von Thomas Tuchel zeigten, dass sie sich von der Halbfinalniederlage erholt hatten. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Das Spiel begann sehr erfolgreich für England. Declan Rice erzielte in den ersten Minuten mit einem Schuss aus 23 Metern den Führungstreffer gegen Mike Maignan. Dieses Tor gab der Mannschaft, die im Halbfinale gegen Argentinien in die Kritik geraten war, zusätzliches Selbstvertrauen. In der 20. Minute köpfte Ezri Konsa nach einer Ecke von Rice zum 2:0 ein.

Der Rest der ersten Halbzeit gehörte Bukayo Saka. Der Star von Arsenal nutzte zunächst einen Torwartfehler bei einem Konter aus und verwertete kurz vor der Pause eine Vorlage von Eberechi Eze, nachdem er die gegnerischen Verteidiger hinter sich gelassen hatte, zum vierten Treffer. Somit gingen die Engländer mit einer deutlichen Führung in die Pause.

Kylian Mbappé und ein historischer Rekord

In der zweiten Halbzeit versuchte die französische Nationalmannschaft, das Spiel komplett zu drehen. Kylian Mbappé verkürzte nach einem schnellen Konter. Kurz darauf erzielte Bradley Barcola den zweiten Treffer, und Michael Olise bereitete das dritte Tor für Mbappé vor. Infolgedessen stand es 4:3, was England in eine schwierige Lage brachte.

Mit seinem zweiten Treffer in diesem Spiel wurde Kylian Mbappé zum besten Torschützen in der Geschichte der Weltmeisterschaften. Seine Torbilanz stieg auf 22 Treffer, womit er den Rekord von Lionel Messi (21 Tore) brach. Zudem übernahm Mbappé mit 10 Toren die Führung im Rennen um den "Goldenen Schuh" dieses Turniers. Michael Olise egalisierte zudem den Rekord des legendären Pelé mit 6 Vorlagen in einem einzigen Turnier.

Frankreich konnte jedoch die Chancen zum Ausgleich nicht nutzen. Nachdem Olise zwei gute Gelegenheiten vergab, erzielte England zwei weitere Tore und sicherte sich den 6:4-Endstand. Laut Goal.com war dieses Spiel ein wahres Fest für die Fans und endete mit der ersten Medaille für Thomas Tuchel als englischer Nationaltrainer.

EnglandFrankreichWeltmeisterschaftKylian MbappeBukayo Saka
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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