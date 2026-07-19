Bukayo Saka bricht 60-Jahre-Rekord: England kehrt mit Bronze zurück

Das „Spiel um Platz drei“ der Weltmeisterschaft entwickelte sich zu einer echten Show, die in die Fußballgeschichte eingehen wird. England besiegte Frankreich mit 6:4, wobei Bukayo Saka einen Hattrick erzielte und damit eine seltene Leistung vollbrachte, die seit dem legendären Geoff Hurst nicht mehr gesehen wurde.

Dieser Sieg brachte den Engländern ihre erste WM-Medaille seit 1966. Saka war der Hauptdarsteller einer dramatischen Partie, in der insgesamt 10 Tore fielen.

Saka schockte Frankreich in der ersten Halbzeit

England begann die Begegnung sehr aktiv und erzielte vor der Pause vier unbeantwortete Tore. Saka traf in der 37. Minute zum ersten Mal und überwand Mike Maignan in der Nachspielzeit der ersten Hälfte erneut.

Declan Rice und Ezri Konsa trafen ebenfalls in der ersten Halbzeit. Somit gingen die Schützlinge von Thomas Tuchel mit einer massiven 4:0-Führung in die Pause.

In der zweiten Halbzeit startete Frankreich Kylian Mbappé eine große Aufholjagd. Doch Saka verwandelte in der 87. Minute einen Elfmeter und machte seinen Hattrick perfekt. Später erzielte Jude Bellingham das sechste Tor für England — 6:4.

Der zweite Spieler nach Hurst

Saka wurde der zweite Spieler in der Geschichte der englischen Nationalmannschaft, der in einem WM-K.-o.-Spiel einen Hattrick erzielte.

Zuvor war dies nur Geoff Hurst gelungen. Er erzielte im WM-Finale 1966 drei Tore gegen die Bundesrepublik Deutschland und bescherte England den einzigen Weltmeistertitel der Geschichte.

Eines von Hursts Toren in der Verlängerung bleibt eine der umstrittensten Szenen der Fußballgeschichte. Der Ball prallte an die Latte, landete nahe der Linie, und der Schiedsrichter gab das Tor. Diese berühmte Szene ging später als „Wembley-Tor“ in die Geschichte ein.

6:4 — ein neuer WM-Rekord

Das Duell zwischen England und Frankreich wurde zum torreichsten Spiel um Platz drei in der Geschichte.

Der bisherige Rekord stammte aus dem Jahr 1958, als Frankreich Westdeutschland mit 6:3 besiegte. In der Partie in Miami erzielten die Teams insgesamt 10 Tore und brachen damit eine 68 Jahre alte Bestmarke. Es war zudem das erste WM-Spiel seit 1982 mit 10 oder mehr Toren.

England gewinnt erstmals seit 1966 wieder eine Medaille

England musste sich bei den letzten beiden Halbfinalteilnahmen — 1990 und 2018 — mit dem vierten Platz begnügen. Der Sieg über Frankreich bescherte dem Team das beste Ergebnis seit dem Titelgewinn 1966.

Eine Bronzemedaille ersetzt keinen Weltmeistertitel. Doch nach der schmerzhaften Halbfinalniederlage gegen Argentinien gelang es den Engländern, das Turnier mit einem Sieg zu beenden und die 60-jährige Durststrecke ohne Medaillen zu beenden.

Bukayo Saka wurde an einem Abend sowohl zum Hattrick-Schützen als auch zum ersten Engländer seit Hurst, der in einem WM-K.-o.-Spiel drei Tore erzielte. Das Spiel um Bronze wird oft als „das Spiel, das niemand spielen will“ bezeichnet, doch Saka machte es zu einem der unvergesslichsten Abende seiner Karriere.