Vom Aussterben bedrohtes Tapir-Jungtier in Płock, Polen, erstmals der Öffentlichkeit gezeigt

Im Zoo von Płock in Polen wurde ein seltener Schabrackentapir geboren. Dies ist das erste Mal, dass ein solches Ereignis in einem polnischen Zoo verzeichnet wurde.

Das Tapir-Jungtier kam am 17. Juni zur Welt. Die Verwaltung hielt die Nachricht jedoch zunächst zurück, da die Mitarbeiter abwarten wollten, ob es die kritische Anfangsphase gesund übersteht. Nach einigen Wochen wurde das Jungtier zusammen mit seiner Mutter Krissa in das Außengehege gelassen.

Der Schabrackentapir ist eine vom Aussterben bedrohte Tierart. Es wird geschätzt, dass in Südostasien weniger als 2.500 erwachsene Tapire in freier Wildbahn leben.

Im letzten Jahr wurden weltweit nur 7 solcher Tapir-Jungtiere in Zoos geboren. Drei davon kamen in europäischen Zoos zur Welt. Daher gilt die Geburt in Płock als ein wichtiges Ergebnis für das internationale Zuchtprogramm.

Die Eltern des Jungtiers wurden aus zwei verschiedenen Zoos in den Niederlanden nach Płock gebracht. Die Mutter ist 5 Jahre alt, der Vater 3 Jahre alt. Die Trächtigkeit dauerte 13 Monate und 10 Tage.

Der neugeborene Tapir wog 10,5 Kilogramm. Inzwischen hat er ein Gewicht von fast 30 Kilogramm erreicht.