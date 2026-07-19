Michael Olise schreibt Geschichte in 10-Tore-Spektakel

Die französische Nationalmannschaft beendete die WM 2026 ohne Medaille, doch Michael Olise schlug ein neues Kapitel in der Geschichte der Weltmeisterschaften auf. Der 24-jährige Flügelspieler lieferte im Spiel um Platz drei gegen England zwei Vorlagen und brach damit einen Rekord, den Pelé über ein halbes Jahrhundert lang gehalten hatte.

Olise wurde der erste Spieler, der bei einer einzigen Weltmeisterschaft sieben Assists erzielte. Damit übertraf der Franzose die brasilianische Legende, die beim Turnier 1970 sechs Vorlagen gegeben hatte.

Mbappés Tore brachten Olise in die Geschichtsbücher

Frankreich lag zur Halbzeit gegen England mit 0:4 zurück. Nach der Pause erhöhte das Team von Didier Deschamps den Druck auf das gegnerische Tor massiv.

In der 48. Minute lieferte Olise Kylian Mbappédie Vorlage zum ersten Tor. In der 66. Minute funktionierte ihr Zusammenspiel erneut und brachte Frankreich auf 4:3 heran. Dies war Olises siebter Assist im Turnier.

Olises Bilanz bei der WM 2026:

7 Assists;

neuer Rekord bei einer WM;

5 Assists für Mbappé.

Laut Opta ist es der höchste Wert seit 1966, dass ein Spieler bei einer Weltmeisterschaft fünf Tore für denselben Teamkollegen vorbereitet hat.

Pelés 56 Jahre alter Rekord eingestellt

WM-Assist-Statistiken werden seit 1966 lückenlos erfasst. In diesem Zeitraum galt Pelés Bestmarke von sechs Vorlagen bei der WM 1970 als absoluter Rekord.

Bei jenem Turnier in Mexiko spielte Pelé eine entscheidende Rolle beim Titelgewinn Brasiliens. 56 Jahre später setzte Olise nun mit sieben Assists eine neue Bestmarke.

Interessanterweise stand Olise vor dem Halbfinale bei fünf Vorlagen. Gegen Spanien gelang ihm kein Assist, doch im Spiel um Bronze legte er zweimal für seine Teamkollegen auf und brach den Rekord auf einen Schlag.

Historisches Ergebnis reichte nicht für Bronze

Trotz einer beeindruckenden Aufholjagd in der zweiten Halbzeit konnte Frankreich das Spiel nicht mehr drehen. England gewann am Ende mit 6:4 und sicherte sich die Bronzemedaille. Es war das torreichste Spiel um Platz drei in der WM-Geschichte.

Trotz der Niederlage bleibt Olise als einer der herausragenden Akteure des Turniers in Erinnerung. Seine sieben Vorlagen werden bei kommenden Weltmeisterschaften als neuer Maßstab dienen.

Frankreich ging leer aus, doch der 24-jährige Olise bewies der Welt, dass er nicht nur ein Flügelspieler ist, sondern einer der besten Spielmacher der neuen Generation.