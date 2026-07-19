Mbappé überholt Messi: Wie lange hält der neue Rekord?

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Mbappé überholt Messi: Wie lange hält der neue Rekord?

England sicherte sich die Bronzemedaille bei der WM 2026, doch das historisch bedeutendste Ergebnis dieses unglaublichen Spiels mit 10 Toren Kylian Mbappégehörte. Der französische Kapitän traf doppelt und wurde zum neuen Rekordtorschützen der Weltmeisterschaftsgeschichte.

Doch das Schicksal dieses Rekords ist noch nicht endgültig besiegelt, da Lionel Messi im Finale gegen Spanien noch eine Chance hat.

Ein historisches Comeback in der zweiten Halbzeit

Frankreich lag zur Halbzeit gegen England mit 0:4 zurück. Mbappé erzielte in der 48. Minute den ersten Treffer für sein Team und traf in der 66. Minute mit einem Linksschuss zum zweiten Mal.

Obwohl diese beiden Tore Frankreich zurück ins Spiel brachten, konnte die Mannschaft von Didier Deschamps nicht ausgleichen. England gewann mit 6:4 und sicherte sich Bronze bei der WM 2026.

22 Tore in 22 Spielen — Mbappé auf einem neuen Gipfel

Der 27-jährige Mbappé hat nun 22 Tore bei Weltmeisterschaften erzielt. Er erreichte diesen Meilenstein in nur 22 Einsätzen und ist damit der beste Torschütze der Turniergeschichte.

Der französische Stürmer übertraf Lionel Messis Marke von 21 Toren. Der Kapitän Argentiniens benötigte dafür 33 Spiele.

Mbappés WM-Bilanz:

  • WM 2018 — 4 Tore;

  • WM 2022 — 8 Tore;

  • WM 2026 — 10 Tore.

Damit erreichte er die fantastische Quote von durchschnittlich einem Tor pro Spiel über drei Weltmeisterschaften hinweg.

Der Hauptanwärter auf den Goldenen Schuh

Mit seinen 10 Toren bei der WM 2026 ist Mbappé alleiniger Führender im Rennen um den Goldenen Schuh. Er liegt zwei Tore vor Messi, der vor dem Finale bei 8 Treffern stand.

Der französische Star zeigte sich zufrieden mit dem Rekord, betonte jedoch, dass ihm das Mannschaftsergebnis wichtiger sei.

„Ich hätte lieber im morgigen Finale gespielt, als Torschützenkönig zu werden. Es ist gut für mein Vermächtnis, aber es ist nicht das, woran ich gerade als Erstes denke“, sagte Mbappé.

Der Rekord könnte sich im Finale erneut ändern

Mbappé ist derzeit der absolute Rekordhalter bei Weltmeisterschaften. Doch Messikönnte mit einem Tor im Finale gegen Spanien gleichziehen oder mit einem Doppelpack den Rekord wieder an sich reißen.

Das letzte Wort im Rennen um die Torjägerkrone der WM-Geschichte ist also noch nicht gesprochen. Mbappé hat seine Aufgabe erfüllt — nun ist Messi im Finale an der Reihe.

England holt Bronze, Mbappé schreibt Geschichte

Bukayo Saka erzielte einen Hattrick für England. Das Spiel ging als torreichstes Spiel um Platz drei in die WM-Geschichte ein und war das torreichste WM-Spiel seit 1982.

Frankreich ging leer aus, doch Mbappé sicherte sich einen der prestigeträchtigsten individuellen Rekorde im Fußball. Nun bleibt die Frage: Hält dieses Ergebnis länger als einen Tag?

Kylian MbappéLionel MessiWM 2026FußballGoldener Schuh
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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