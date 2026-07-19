Infinix Note 60 Pro im neuen Design: Lernen Sie das 144 Hz Display und das einzigartige LED-Panel kennen

Infinix hat eine neue Farbpalette für eines seiner ungewöhnlichsten und technologisch fortschrittlichsten Smartphones angekündigt — das Modell Note 60 Pro. Das Gerät ist nun auch in modernen Metallic-Farben wie Mist Titanium und Frost Silver erhältlich. Diese Neuerung unterstreicht den Designanspruch der Marke und bietet Nutzern nicht nur starke technische Daten, sondern auch eine ästhetisch perfekte Wahl. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut Informationen von ixbt.com ergänzen die neuen Farben die bereits bestehenden Varianten Solar Orange, Deep Ocean Blue und Mocha Brown. Obwohl sich das Äußere verändert hat, behält das Gerät seine hohen technischen Leistungsmerkmale bei. Das Smartphone ist mit einem Snapdragon 7s Gen 4 Prozessor ausgestattet und ist das erste Gerät in der Geschichte der Marke, das auf dieser Plattform läuft.

Einzigartiges Kameramodul und interaktives LED-Panel

Das herausragende Merkmal des Infinix Note 60 Pro ist das Active Matrix Display-Panel, das in das Kameramodul integriert ist. Dieses Panel besteht aus 288 unabhängigen LEDs und kann Benachrichtigungen, den Ladestatus, Wetterinformationen und verschiedene Animationen anzeigen, selbst wenn der Hauptbildschirm ausgeschaltet ist. Diese Lösung hebt das Smartphone deutlich von der Konkurrenz auf dem Markt ab.

Auch beim Display geht Infinix keine Kompromisse ein: Das Smartphone verfügt über ein 6,78 Zoll großes 1,5K AMOLED-Display. Die Bildwiederholrate beträgt 144 Hz, was für eine extrem flüssige Darstellung bei Spielen und in der Benutzeroberfläche sorgt. Die Spitzenhelligkeit erreicht rekordverdächtige 4500 cd/m², was auch an sonnigen Tagen ein klares Bild garantiert.

Leistung und Multimedia-Funktionen

Die Autonomie des Geräts wird durch einen riesigen 6500 mAh Akku gewährleistet. Nutzer können von 90 W schnellem kabelgebundenem Laden, 30 W kabellosem Laden und sogar Reverse-Charging-Funktionen profitieren. Für eine effiziente Wärmeableitung sorgt das 3D IceCore VC Kühlsystem.

Weitere bemerkenswerte Funktionen des Smartphones sind:

Hochwertige Stereo-Lautsprecher, abgestimmt von JBL;

50 MP Hauptkamera (mit optischer Stabilisierung und 4K-Videoaufnahme);

Gorilla Glass 7i Schutzglas und IP64 Staub- und Wasserschutzstandard;

Sensoren zur Messung der Herzfrequenz und des Blutsauerstoffgehalts.

In Bezug auf die Software läuft das Infinix Note 60 Pro mit Android 16 und der XOS 16 Benutzeroberfläche. Der Hersteller verspricht für dieses Modell drei große Android-Updates und fünf Jahre Sicherheitsupdates, was bedeutet, dass das Gerät lange Zeit auf dem neuesten Stand bleiben wird.