Lamine Yamal verspricht, sich einen Monat lang nicht zu rasieren, wenn Spanien Meister wird

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Lamine Yamal verspricht, sich einen Monat lang nicht zu rasieren, wenn Spanien Meister wird

Lamine Yamal hat versprochen, sich einen Monat lang nicht zu rasieren, falls die spanische Nationalmannschaft den Titel gewinnt. Der junge Fußballer kündigte zudem an, ein besonderes Geschenk für seine Fans vorzubereiten.

Seinen Aussagen zufolge wird er 100 seiner Fans Beats-Kopfhörer schenken, sollte Spanien den Hauptpreis des Turniers gewinnen.

Dieses Versprechen hat vor dem Finale großes Interesse bei den spanischen Fans geweckt. Yamal steht während der WM 2026 bei Spanien im Rampenlicht, und jeder seiner Auftritte vor dem entscheidenden Spiel wird intensiv diskutiert.

Spanien trifft im Finale auf Argentinien. Für Yamal hat dieses Spiel nicht nur wegen des Mannschaftstitels eine besondere Bedeutung, sondern auch wegen des Versprechens, das er seinen Fans gegeben hat.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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